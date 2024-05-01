Dolar
32.51
Euro
34.73
Altın
2,303.69
ETH/USDT
2,897.80
BTC/USDT
57,557.00
BIST 100
10,045.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fransa’nın başkenti Paris’te, 1 Mayıs kutlamalarında polis göstericilere müdahale ediyor.
logo
Dünya

İsrail Ordu Radyosu: ABD savunma sistemleri İran füzelerini önlemede başarısız oldu

İsrail Ordu Radyosu, ABD hava savunma sistemlerinin, İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e attığı balistik füzeleri önlemede büyük ölçüde başarısız olduğunu açıkladı.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Esat Fırat  | 01.05.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
İsrail Ordu Radyosu: ABD savunma sistemleri İran füzelerini önlemede başarısız oldu

Kudüs

Radyonun haberinde, ABD savunma sistemlerinin, İran’ın İsrail’e balistik füzelerle saldırı gerçekleştirdiği an çalıştığı ancak büyük ölçüde başarısız kaldığı vurgulandı.

Haberde, denizden atılan 8 balistik füzeden sadece 2’sinin ABD savunma sistemlerince düşürüldüğü kaydedildi.

İsrail Ordu Radyosu söz konusu bilginin kaynağına ve konuya dair detaya yer vermedi.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini iddia ederek, güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kilis'te sağanak etkili oldu
Bakan Işıkhan: İşçi kardeşlerimizin haklarını gözetmeye, refahlarını artırmaya devam edeceğiz
Şehit Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy'un cenazesi Kütahya'da defnedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı
Türkiye, Güney Afrika’nın UAD'de İsrail’e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olacak

Benzer haberler

İsrail Ordu Radyosu: ABD savunma sistemleri İran füzelerini önlemede başarısız oldu

İsrail Ordu Radyosu: ABD savunma sistemleri İran füzelerini önlemede başarısız oldu

İsrail'de ana muhalefet lideri, "Netanyahu'nun esir takası anlaşması için mazereti olmadığını" söyledi

Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi

BM Raportörü Albanese, ABD'deki Filistin'e destek gösterilerine polisin sert müdahalesini eleştirdi

BM Raportörü Albanese, ABD'deki Filistin'e destek gösterilerine polisin sert müdahalesini eleştirdi
GÖRÜŞ - Küçük satranç tahtası: Asya Pasifik’te yeni güvenlik mimarisi

GÖRÜŞ - Küçük satranç tahtası: Asya Pasifik’te yeni güvenlik mimarisi
İsrail basınına göre saldırıdan önce Refah'taki Filistinlileri tahliye için "yeni güvenli bölge" duyurulacak

İsrail basınına göre saldırıdan önce Refah'taki Filistinlileri tahliye için "yeni güvenli bölge" duyurulacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet