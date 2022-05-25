Dolar
16.32
Euro
17.40
Altın
1,855.41
ETH/USDT
1,947.70
BTC/USDT
29,498.00
BIST 100
2,390.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Sakarya'da VRV Üretim Tesisi Açılış Lansmanı’nda konuşuyor. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı.
logo
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Yaptırımların etkisiz hale getirilmesi için bir merkez oluşturduk

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesinin kalkınması için ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının kaldırılmasını beklemeyeceklerini bunun yerine yaptırımları etkisiz hale getirmeye odaklandıklarını söyledi.

Ahmet Dursun   | 25.05.2022
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Yaptırımların etkisiz hale getirilmesi için bir merkez oluşturduk

Ankara

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Reisi, Kum kentinde din adamlarının iştirakiyle düzenlenen bir etkinliğe video konferans yöntemiyle katılarak bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Viyana'daki nükleer müzakerelerden ve ABD'nin yaptırımlarına karşı ülkesinin seçeneklerinden söz eden Reisi, "Müzakereleri sürdürüyoruz ancak başkalarının bizim adımıza karar vermesini bekleyerek ülkenin ilerlemesini durdurmayacağız." dedi.

Reisi, hükümetin bu konuda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ilan ettiği "yaptırımların etkisiz hale getirilmesi" stratejisini izlediğini belirterek, "Yaptırımların kaldırılmasından daha önemli olan yaptırımların etkisiz hale getirilmesi için bir merkez oluşturduk. Şu anda bu merkez oldukça etkin bir şekilde çalışıyor." ifadelerini kullandı.

İran lideri Hamaney, Kasım 2020'de yaptığı bir konuşmada, hükümet yetkililerine yaptırımların kaldırılması yerine yaptırımları etkisiz hale getirmeye odaklanmaları gerektiğini söylemişti.

İran ile nükleer anlaşmanın tarafları arasında Nisan 2021'de başlayan Viyana'daki müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedilse de İran'ın Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin "yabancı terör örgütleri" listesinden çıkarılmasına ilişkin talebi başta olmak üzere çözüme kavuşamayan bazı meseleler nedeniyle görüşmeler çıkmaza girmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
Türkiye'de 1304 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 6 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 vaka sayısı bugün de 1000'in altında
Pfizer, Kovid-19 aşısının 5 yaş altı grup için etkili olduğunu açıkladı
Belçika'da 436 bin doz Kovid-19 aşısı çöpe gidecek

Benzer haberler

İran'da hava kirliliği birçok kentte hayatı olumsuz etkiliyor

İran'da hava kirliliği birçok kentte hayatı olumsuz etkiliyor

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Yaptırımların etkisiz hale getirilmesi için bir merkez oluşturduk

İran'ın 'gül ve gül suyu başkenti' Kemser'de geleneksel yöntemle üretim sürüyor

İran'da hava kirliliği nedeniyle birçok kentte okullar ve kurumlar tatil edildi

İran'da hava kirliliği nedeniyle birçok kentte okullar ve kurumlar tatil edildi
İran'da son 12 yılda 7 üst düzey yetkili suikastlar sonucunda hayatını kaybetti

İran'da son 12 yılda 7 üst düzey yetkili suikastlar sonucunda hayatını kaybetti
İran'da çöken 10 katlı binada ölü sayısı 11'e yükseldi

İran'da çöken 10 katlı binada ölü sayısı 11'e yükseldi