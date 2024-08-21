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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın kabinesi Meclisten eksiksiz güvenoyu aldı

İran Meclisi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın önerdiği yeni kabineye eksiksiz güvenoyu verdi.

Ahmet Dursun  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın kabinesi Meclisten eksiksiz güvenoyu aldı

Tahran

İran'da geçen ay göreve başlayan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yeni kabine için önerdiği 19 isim, Mecliste 5 gündür yapılan görüşmelerin ardından güvenoyu aldı.

Buna göre, eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer müzakerelerde Başmüzakereci olarak görev yapan Abbas Erakçi, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı oldu.

Eski Uyuşturucuyla Mücadele Teşkilatı Genel Sekreteri Tuğgeneral İskender Mumini, İçişleri Bakanı olurken Genelkurmay Başkan Yardımcısı ve eski Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aziz Nasırzade yeni Savunma Bakanı görevini aldı.

Mevcut İstihbarat Bakanı İsmail Hatib de Meclisten aldığı güvenoyu ile bir dönem daha görevinde kaldı.

Ruhani döneminde Petrol Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Muhsin Paknejad ise ülkenin yeni Petrol Bakanı oldu.

Ekonomi Bakanı olarak eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, Yol ve Şehircilik Bakanı olarak da kadın mimar Ferzane Sadık Meclisten güvenoyu alarak kabineye giren isimler arasında yer aldı.

Meclis'e işbirliği ve hükümetine destek çağrısı

Pezeşkiyan, güven oylaması öncesinde milletvekillerine hitap etti.

Meclis'e sunduğu bakan adaylarının her biri için İran lideri Ali Hamaney dahil ülkenin en üst düzey isimleriyle istişare ettiğini dile getiren Pezeşkiyan, özellikle Dışişleri Bakanlığı için aday gösterilen eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi başta olmak üzere kabine listesinin Hamaney'in onayını aldığını belirtti.

Milletvekillerinden kabinesine eksiksiz şekilde güven oyu vermesini talep eden Pezeşkiyan, "Tarihin bu döneminde bugün ihtiyacımız olan birlik ve iç uyumdur." dedi.

Kabinesinde farklı siyasi cenahlardan isimlere yer verdiğini ifade eden Pezeşkiyan, "Uzmanların yardımıyla kanunları uygulamaya çalışıyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için farklı bakış açılarının bir arada çalışmasına izin verin. Birbirimizle kavga etmemeliyiz." diye konuştu.

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