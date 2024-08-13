Dolar
33.56
Euro
36.71
Altın
2,464.13
ETH/USDT
2,641.20
BTC/USDT
58,891.00
BIST 100
9,819.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı"nda konuşuyor.
logo
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan kabine listesine yönelik eleştirilere yanıt: Performansa göre eleştirin

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclise sunduğu kabine listesinde yer alan isimlere yönelik reformist kanattan gelen eleştirilere ilişkin, "Kabinenin çalışmasını bekleyin ve performansına göre eleştirin." dedi.

Ahmet Dursun  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan kabine listesine yönelik eleştirilere yanıt: Performansa göre eleştirin

Tahran

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, kabine listesine yönelik eleştirilere cevap verdi.

Kabine üyelerinin seçimine yönelik eleştirileri değerli bulduğunu belirten Pezeşkiyan, "Siyasetçilerin davranışlarına karşı kayıtsızlık yerini eleştirilere bıraktı. Bu, ileriye doğru bir adım attığımız anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Kabine üyelerini birçok uzmana danışarak istişare ederek belirlediklerini aktaran Pezeşkiyan, "Kabinenin çalışmasını bekleyin ve performansına göre eleştirin." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, kabinesinde yer almasını istediği 19 ismi 11 Ağustos'ta Meclise sunmuştu.

Reform Cephesi Sözcüsü Cevad İmam, X sosyal medya platformundan paylaştığı açıklamasında, Pezeşkiyan'ın kabine listesindeki isimler için "Bunlardan bazılarının reformla hiçbir ilişkisi yoktur ve ılımlı yaklaşıma bile yakın değildir." ifadelerini kullanmıştı.

Reformist kimliğiyle bilinen İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, seçim sürecinde reformist kanadın tam desteğini almıştı.

Pezeşkiyan tarafından geçen hafta Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcılığına getirilen eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de listeye itiraz ederek istifa ettiği imasında bulunmuştu. Zarif'in istifa kararının Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan tarafından kabul edilip edilmediği ise şu ana kadar açıklanmadı.

Meclise sunulan kabine listesindeki isimler için bir hafta içinde milletvekilleri tarafından ayrı ayrı güven oylaması yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT operasyonuyla çökertilen siber casusluk ağının Telegram'dan verileri sattığı ortaya çıktı
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
İstanbul Havalimanı'nda el konulan papağanlar Gaziantep'e getirildi
YÖK Başkanı Özvar: İhracat Akademisi İşbirliği Protokolü'nün başlıca hedefi, nitelikli insan kaynağını yetiştirmek
Konya, Kayseri ve çevre illerdeki yağışlar, hava kirliliğini azalttı

Benzer haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan kabine listesine yönelik eleştirilere yanıt: Performansa göre eleştirin

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan kabine listesine yönelik eleştirilere yanıt: Performansa göre eleştirin

İran "İsrail'e karşılık vermemesini" isteyen Avrupa ülkelerine tepki gösterdi

ABD: İran'ın (İsrail'e) karşı saldırısı bu hafta olabilir

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'dan ortak "Gazze" çağrısı

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'dan ortak "Gazze" çağrısı
İran ordusunun İsrail'e misilleme için "kayda değer hazırlıklar" yaptığı bildirildi

İran ordusunun İsrail'e misilleme için "kayda değer hazırlıklar" yaptığı bildirildi
İsrail Savunma Bakanı Gallant'a göre İran ve Lübnan’dan gelen tehditler gerçekleşebilir

İsrail Savunma Bakanı Gallant'a göre İran ve Lübnan’dan gelen tehditler gerçekleşebilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet