Dünya

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Komşu ülkelerle kardeşiz ancak herhangi bir saldırıya karşılık veririz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, komşu ülkeleri kardeşleri olarak gördüklerini ancak herhangi bir ülkeden İran'a saldırı gelirse karşılık vermek zorunda kalacaklarını söyledi.

Ahmet Dursun  | 08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, sağlık merkezlerinden birini ziyaret eden Pezeşkiyan, dün komşu ülkelerle ilgili yaptığı açıklamaların yanlış yorumlandığını ifade etti.

"Düşmanlar, İran ile komşu ülkeler arasında bir ayrılık yaratmak istiyorlar." diyen Pezeşkiyan, "Komşu ülkelerle kardeşiz ve ilişkilerimizin iyi olmasını istiyoruz ancak herhangi bir ülkeyi kullanmak ve topraklarımıza saldırmak isterlerse onlara karşılık vereceğiz." dedi.

İran'ın komşularla ilişkilerine önem verdiğini belirten Pezeşkiyan, "Daha önce de defalarca söylendiği gibi ve liderliğe göre, komşu ülkelerle kardeşiz ve ilişkilerimiz iyi olmalı. Herhangi bir ülkeden saldırı ve topraklarımızı ihlal etmek isterlerse, bu saldırıya karşılık vermek zorundayız ve bu karşılık, o ülkeyle bir anlaşmazlığımız olduğu veya oradaki insanları rahatsız etmek istediğimiz anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail'in saldırılarında sivillerin ve çocukların hedef alındığını söyleyen Pezeşkiyan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemize saldıranlara karşı dimdik duruyoruz ve güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz. Silahlı Kuvvetlerimiz ve Besic (Gönüllü Güvenlik Güçleri), ülkenin her yerinde mevcut ve ülkeyi tüm gücümüzle savunacağız ve bize yönelik hayallerini kesinlikle bozacağız. Ülkemiz zorbalığa, baskıya ve saldırganlığa kolay kolay boyun eğmedi ve eğmeyecek."

