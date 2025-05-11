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Dünya

İran Cumhurbaşkanı: ABD ile anlaşma konusunda ciddiyiz ama nükleer programı tamamen sonlandırmayız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile Umman aracılığında sürdürülen nükleer müzakerelerde anlaşmaya varmak için ciddi olduklarını ancak barışçıl nükleer programın tamamen sonlandırılmasını kabul etmeyeceklerini söyledi.

Ahmet Dursun  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
İran Cumhurbaşkanı: ABD ile anlaşma konusunda ciddiyiz ama nükleer programı tamamen sonlandırmayız

Tahran

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Pezeşkiyan, ABD ile nükleer görüşmelere değindi.

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Ülkesinin nükleer silah peşinde olmadığını ve olmayacağını ifade eden Pezeşkiyan, Rehber'in (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) fetvasına göre nükleer silah üretmeye yönelik her türlü eylem yasaktır. Elbette İran'ın tüm nükleer tesislerinden vazgeçilmesi yönündeki tartışma da bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Barışçıl nükleer faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

"Müzakereler ve bir anlaşma arayışı konusunda ciddiyiz." diyen Pezeşkiyan, "Barış istediğimiz için müzakere ediyoruz. Biz bölgede barış ve güvenlik arayan bir ülkeyiz. Bölge ülkelerinin kardeş olduğuna, barış ve uyum içinde birlikte yaşadığına inanıyoruz ve dünyanın diğer ucundan birinin gelip bizim için bir şeyler yapmasına gerek yok. Bölgede güvensizlik ve huzursuzluk oluşturmaya çalışan Siyonist rejimdir (İsrail)." ifadelerini kullandı.




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