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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yenilenen Beylerbeyi Stadı'nın açılış töreninde konuşuyor.
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Dünya

İran, Basra Körfezi'nden yaptığı petrol ihracatını Umman Denizi'ne kaydırıyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hayata geçirdikleri yeni boru hattı sayesinde Basra Körfezi'nden yaptıkları petrol ihracatının büyük bölümünü bundan sonra Umman Denizi üzerinden gerçekleştireceklerini söyledi.

Muhammet Kurşun   | 25.03.2021
İran, Basra Körfezi'nden yaptığı petrol ihracatını Umman Denizi'ne kaydırıyor

Tahran

Yapımı tamamlanan çeşitli projelerin açılış törenine video konferans yöntemiyle katılan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, petrol ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hayata geçirdikleri 1000 kilometrelik Gore-Cask petrol boru hattı ile ülkenin petrol ihracatının büyük bölümünün artık Basra Körfezi yerine Umman Denizi'nden gerçekleştirileceğini belirten Ruhani, şunları kaydetti:

"İran tarihinde ilk defa böyle büyük bir proje hayata geçiriliyor. Bu seneden sonra İran'ın petrol ihracatı Fars Körfezi (Basra Körfezi) ve Umman Denizi'nden yapılacak. Milli güvenlik, strateji ve siyasetten anlayanlar bu projenin ne kadar önemli olduğunu biliyor."

Basra ile Umman körfezlerini birbirine bağlayan Hürmüz Boğazı, dünyada enerji endüstrisinde stratejik bir öneme sahip. Tahran yönetimi, bölgedeki gerginliklerin odağındaki Hürmüz Boğazı'nda yaşanacak aksaklığın, Orta Doğu'dan büyük miktarlarda petrol sevkiyatı yapan onlarca ülkenin yanı sıra Hindistan ve Çin üzerindeki yansımalarına dikkati çekmişti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin verilerine göre, 2018'de Hürmüz Boğazı'ndan günlük 21 milyon varil ham petrol geçirildi. Bu rakam, dünyadaki petrol tüketiminin yüzde 21'ine tekabül ediyor.

Dünyanın en büyük petrol rezervlerinden birine sahip İran, ABD'nin uyguladığı tek taraflı yaptırımlar nedeniyle petrol satışlarında büyük sorunlarla karşılaşıyor.

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