Dolar
35.31
Euro
36.70
Altın
2,633.41
ETH/USDT
3,688.90
BTC/USDT
101,902.00
BIST 100
10,085.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran: ABD'nin nükleer tesislerimizi tehdit etmesi uluslararası hukukun ihlalidir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran'ın nükleer faaliyetlerini tehdit etmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
İran: ABD'nin nükleer tesislerimizi tehdit etmesi uluslararası hukukun ihlalidir

Istanbul

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Bekayi, haftalık basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bekayi, "Bir ülkenin barışçıl nükleer tesislerine yönelik tehditler, Birleşmiş Milletlerin (BM) taahhütlerinin açık bir ihlalidir. Adil bir ortamda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) bu duruma müdahale etmesi ve ABD'yi bu tür açıklamalarından dolayı sorumlu tutması beklenir." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye ile karayolu taşımacılık sektöründe yaşanan soruna ilişkin bir soru üzerine "sorunun siyasi olmadığını" söyledi.

İranlı kamyon şoförlerinin Bazergan Sınır Kapısı'nda yaşadığı sorunlar hakkında konuşan Bekayi, "Bu konu siyasi değil, teknik bir meseledir. Sorunun çözümü için takipteyiz. Hem bizim hem de Türkiye'nin çabası, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde bu meseleyi çözmek olmuştur." dedi.

İranlı yetkili, sorunun çözümü kapsamında bir heyetin gelecek günlerde Türkiye'ye gideceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan "Aile Yılı" paylaşımı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, şair Mehmet Akif İnan için anma mesajı
Hatay'da bir mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
AB Türkiye Delegasyonu, ETIAS uygulamasından Türkiye'nin etkilenmeyeceğini bildirdi
Çanakkale'de fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi

Benzer haberler

Trump'ın kazandığı başkanlık seçimi sonuçları, Seçiciler Kurulu oylarının Kongrede sayımıyla resmileşti

Trump'ın kazandığı başkanlık seçimi sonuçları, Seçiciler Kurulu oylarının Kongrede sayımıyla resmileşti

ABD: Rusya, silah karşılığında Kuzey Kore'ye gelişmiş uzay ve uydu teknolojileri vermek istiyor

İran: ABD'nin nükleer tesislerimizi tehdit etmesi uluslararası hukukun ihlalidir

İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem

İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem

ABD, "yeni yönetime destek" amacıyla Suriye'ye yaptırımları hafifletmeyi düşünüyor

ABD, "yeni yönetime destek" amacıyla Suriye'ye yaptırımları hafifletmeyi düşünüyor
Macron, "özgür, egemen ve saygın" Suriye'ye yönelik geçiş sürecini destekleyeceklerini söyledi

Macron, "özgür, egemen ve saygın" Suriye'ye yönelik geçiş sürecini destekleyeceklerini söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet