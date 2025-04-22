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Dünya

İran, ABD ile yarın Umman'da yapılacak teknik görüşmelerin 26 Nisan'a ertelendiğini açıkladı

İran, ABD ile yarın Umman'da yapılacak uzmanlar düzeyindeki teknik görüşmelerin 26 Nisan'a ertelendiğini duyurdu.

Ahmet Dursun  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
İran, ABD ile yarın Umman'da yapılacak teknik görüşmelerin 26 Nisan'a ertelendiğini açıkladı

Tahran

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

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Bekayi, Umman'ın önerisi ve İran ile ABD heyetlerinin mutabakatıyla, iki taraf arasındaki dolaylı görüşmeler çerçevesinde yarın yapılması planlanan uzmanlar düzeyindeki teknik görüşmelerin iki ülke heyet başkanlarının katılımıyla 26 Nisan'a ertelendiğini bildirdi.

⁠İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Hamaney'e göndermişti. Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman’da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı.

Taraflar, 19 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da yeniden Umman'ın aracılığında bir araya gelmişti. Hem İran hem de ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.

İran, 23 Nisan'da Umman'da uzmanlar düzeyinde teknik görüşmeler yapılacağını ardından da 26 Nisan'da yine Umman'da dolaylı görüşmelerin devam edeceğini bildirmişti.

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