Dolar
38.03
Euro
43.20
Altın
3,238.73
ETH/USDT
1,594.60
BTC/USDT
83,447.00
BIST 100
9,380.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beylikdüzü’nde bir kamyonet, nedeni henüz belirlenemeyen bir şekilde alev aldı Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı, kulübün "Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Dünya

İran: ABD ile eşit şartlarda, adil ve onurlu bir anlaşmaya varmak istiyoruz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile eşit şartlarda, adil ve onurlu bir anlaşmaya varmak istediklerini söyledi.

Ahmet Dursun  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
İran: ABD ile eşit şartlarda, adil ve onurlu bir anlaşmaya varmak istiyoruz

Tahran

Erakçi, ABD ile dolaylı müzakereler için gittiği Umman'ın başkenti Maskat'ta İran devlet televizyonuna konuştu.

ABD ile eşit şartlarda, adil ve onurlu bir anlaşmaya varmak istediklerini belirten Erakçi, "Karşı taraf da aynı şekilde (dolaylı müzakerelere) girerse inşallah müzakere yoluna girebilecek bir ön uzlaşma şansı doğar." dedi.

İranlı Bakan, "Yeterli irade olursa görüşme takvimini belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Müzakerelerde İran heyetine  Dışişleri Bakanı Erakçi başkanlık ederken ABD'yi ise  Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff  temsil edecek.

İranlı yetkili, ABD dolaylı müzakerelerde ciddi olursa doğrudan görüşmeler yapılabileceğini söyledi

Yarı resmi İran İşçi Haber Ajansına konuşan, muhafazakar kimliğiyle bilinen, İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Ebulfazl Zohrevend, İran ile ABD arasında Umman'da yapılacak dolaylı müzakerelerde Amerikan heyetinin ciddiyetinin ölçüleceğini ifade etti.

"Amerikan tarafı (nükleer dışında) alakasız meseleleri gündeme getirmek isterse müzakere diye bir şey olmayacağını söyleyebilirim." diyen Zohrevend, ABD'nin niyetini anlamak için müzakerelerin dolaylı yapılmasını tercih ettiklerini aktardı.

Şu aşamada doğrudan müzakerelere gerek duymadıklarını belirten Zohrevend, şunları kaydetti:

"Fakat diğer tarafın niyetlerinin kabul edilebilir olduğunu tespit edip değerlendirdiğimizde müzakerelerin doğrudan olması gerekir. Bu durumda dolaylı müzakerelerin bir anlamı kalmaz ve müzakereler Tahran dahil her yerde yapılabilir."

ABD'nin müzakere heyetine başkanlık eden ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Tahran'ı ziyaret etmek istediğine dair açıklamalarının sorulması üzerine Zohrevend, doğrudan müzakere aşamasına gelindiğinde Witkoff'un Tahran'a gelmesinde sorun olmayacağını belirtti.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Tehditler de içeren mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vererek tehdit ve baskı altında doğrudan müzakere etmeyeceklerini yalnızca dolaylı görüşmelere hazır olduklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump ise insanlığa karşı işlenen suçlardan Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 7 Nisan'da Beyaz Saray'daki görüşmesinde, cumartesi günü İran ile ABD arasında "doğrudan" görüşme yapılacağını duyurmuştu.

Trump, "anlaşmaya varılamazsa İran'ın büyük tehlikeye gireceğini" savunmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de aynı gün, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin 12 Nisan'da Umman'da "dolaylı" yapılacağını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
IFRC Genel Sekreteri, insani yardım çalışanlarına yönelik saldırıların sona ermesi çağrısı yaptı
Bilecik YEDAM, 4 yılda 2 binden fazla kişiye hizmet verdi
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 100 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Bazı illerde kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı

Benzer haberler

ABD'de Trump yönetiminin ibadethanelerde düzensiz göçmenleri gözaltına almasına izin

ABD'de Trump yönetiminin ibadethanelerde düzensiz göçmenleri gözaltına almasına izin

İran: ABD ile eşit şartlarda, adil ve onurlu bir anlaşmaya varmak istiyoruz

Türk rujları Amerikalı ve Orta Doğulu kadınların dudaklarını renklendirdi

Tarife restleşmesi teknolojide güç dengelerini yeniden şekillendirecek

Tarife restleşmesi teknolojide güç dengelerini yeniden şekillendirecek
Türkiye-ABD ticari işbirliği çalışma grubu toplantısı yapıldı

Türkiye-ABD ticari işbirliği çalışma grubu toplantısı yapıldı
Venezuela: Chevron, ABD'nin kısıtlamaları nedeniyle petrol sevkiyatını iade etti

Venezuela: Chevron, ABD'nin kısıtlamaları nedeniyle petrol sevkiyatını iade etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet