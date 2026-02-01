Dolar
Dünya

İran: ABD donanmasının bölgedeki varlığı, psikolojik harekatın bir parçası

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Ahmed Vahidi, ABD donanmasının bölgede bulunmasını "psikolojik harekat" olarak değerlendirdi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
İran: ABD donanmasının bölgedeki varlığı, psikolojik harekatın bir parçası

İstanbul

Merh Haber Ajansı'na göre, Vahidi, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Vahidi, "Bu donanma gruplarının bölgede varlığı yeni bir durum değil. Biz bunu düşmanın psikolojik harekatının bir parçası olarak değerlendiriyoruz ve buna itibar edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

İran silahlı kuvvetlerinin hazırlık düzeyinin İran-İsrail 12 günlük savaşına kıyasla çok daha yüksek olduğunu dile getiren Vahidi, "düşmanların tüm hareketlerinin tamamen kontrol ve gözetim altında" olduğunu kaydetti.

