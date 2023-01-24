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Dünya

İran, AB ve İngiltere'nin yaptırımlarına karşılık vereceğini duyurdu

İran, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere tarafından İranlı bazı kişi ve kurumlara getirilen yaptırımlara karşılık vereceğini açıkladı.

Ahmet Dursun   | 24.01.2023
İran, AB ve İngiltere'nin yaptırımlarına karşılık vereceğini duyurdu

Ankara

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, AB ve İngiltere'nin Tahran'a yönelik son yaptırımlarına ilişkin açıklama yaptı.

AB ve İngiltere'nin yaptırımlarını kınadıklarını belirten Kenani, "Avrupa Birliği ve İngiliz rejiminin bu eylemi, İran gerçeklerini tam olarak anlama konusundaki zihinsel yetersizliklerinin yanı sıra İran'ın otoritesine ilişkin kafa karışıklıklarının bir işaretidir." dedi.

Kenani, "İran, bu tür başarısız politikalara karşılık verme hakkını saklı tutmakta ve yakında Avrupa Birliği ve İngiltere'deki insan hakları ihlalcilerine ve terör destekçilerine karşı yeni bir yaptırım listesini duyuracak." ifadelerini kullandı.

AB ülkeleri, İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan gösterilere yönelik müdahalelerdeki rolleri nedeniyle dün İranlı 18 kişi ve 19 kuruluşa yaptırım uygulama kararı almıştı.

İngiltere de "gösterilerin bastırılmasındaki insan hakları ihlalleri" ve casuslukla suçlanan İran-İngiltere çifte vatandaşı Ali Rıza Ekberi'nin idam edilmesi nedeniyle bazı İranlı yetkilileri ve kuruluşları yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.

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