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Dünya

İran, AB ve İngiltere'nin yaptırımları üzerine AB'nin Tahran'daki temsilcisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İran, Avrupa Birliği'nin (AB) ve İngiltere’nin dünkü yeni yaptırımlarına tepki olarak, AB dönem başkanlığını yürüten Macaristan'ın Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Ahmet Dursun  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
İran, AB ve İngiltere'nin yaptırımları üzerine AB'nin Tahran'daki temsilcisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Tahran

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna savaşında kullanması için Rusya'ya balistik füze gönderdiği iddiaları sebebiyle AB ve İngiltere'nin İran'a yeni yaptırımlar getirmesi üzerine bakanlığa çağrılan AB dönem başkanı Macaristan'ın Tahran Büyükelçisine, İran'ın güçlü itirazları iletildi.

Açıklamada, AB'nin yaptırımlarının "hukuka aykırı" ve "haksız" olduğu ifade edilerek, İran'ın denizcilik sektörünün yaptırımlar kapsamında hedef alınmasının "seyrüsefer serbestisini ve deniz ticaretini ihlal ettiği" kaydedildi.

İran'ın Rusya'ya balistik füze gönderdiğine dair ortaya atılan iddiaların Ukrayna'nın üst düzey yetkilileri tarafından doğrulanmadığına yer verilen açıklamada, Avrupa ülkelerinin İran'ın herhangi bir ülke ile savunma işbirliğine müdahalesinin de kabul edilemez olduğu vurgulandı.

AB ve İngiltere, İran'ın Rusya'ya balistik füze gönderdiğine dair iddialar üzerine dün İranlı kişi ve kurumlara yaptırım kararları almıştı.

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