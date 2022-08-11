Dolar
17.94
Euro
18.52
Altın
1,788.12
ETH/USDT
1,887.60
BTC/USDT
24,189.00
BIST 100
2,868.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşındaki Vaduz maçının ardından Konya Büyükşehir Stadı’nda açıklamalarda bulunuyor. Slovacko Teknik Direktörü Martin Svedik, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşındaki Fenerbahçe maçının ardından Uherske Hradiste Stadı’nda açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Irak'taki Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi: Sadr, Kum ve Necef Şiiliğini ayırma mücadelesi veriyor

Irak'taki Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi (KSDP) Genel Sekreteri Muhammed Hacı Mahmud, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın Necef ile Kum Şiiliğinin birbirinden ayrılması için bir mücadele verdiğini söyledi.

Rewa Mahmood Hasan, Bekir Aydoğan   | 11.08.2022
Irak'taki Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi: Sadr, Kum ve Necef Şiiliğini ayırma mücadelesi veriyor Fotoğraf: Muhammed Jalal / AA

Süleymaniye

KSDP Genel Sekreteri Mahmud, Irak'ta hükümet kurma sürecini tıkayan Şiiler arası anlaşmazlığa ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Şii dini ve siyasi lider Sadr'ın, İran'a yakın Koordinasyon Çerçevesi'nin hükümeti kurması için Meclisten çekilmediğini söyleyen Mahmud, Sadr'ın "sokakları hareketlendirmek ve yeni bir erken seçimde 100 sandalye çıkarmak için böyle bir adım attığı" yorumunu yaptı.

Mahmud, "Sadr'ın kavgası Şii merciliği üzerinedir. Sadr'ın, Necef ile Kum Şiiliğinin birbirinden ayrılması için bir mücadele verdiği kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Koordinasyon Çerçevesi'nin de kendi arasında hemfikir olmadığını savunan Mahmud, bu yapıdaki her grubun ayrı bir görüşe sahip olduğunu, o nedenle bu platformun isimden ibaret kaldığını düşündüğünü belirtti.

Mahmud, "Papa Necef'e geldiğinde Ali es-Sistani'yi Şii dünyasının dini mercisi kabul ettiği mesajını verdi. Yani Kum merciliğini tanımadığı mesajı vermiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Irak'ta Şii gruplar arasındaki anlaşmazlık

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkan Sadr, İran yanlısı partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış ve ardından siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz'da başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurmuştu.

Sadr yanlıları, İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Sudani’yi protesto etmek amacıyla 30 Temmuz Cumartesi günü Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.

Şii lider Sadr, 3 Ağustos'taki televizyon konuşmasında, İran destekli Şii siyasi rakiplerine diyalog ve uzlaşı kapısını kapatarak, Meclisin feshedilmesi ve erken seçim çağrısında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Bingöl'de 1 milyon 45 bin 720 kök Hint keneviri ele geçirildi
Şehit Ferhat Gedik'in telefonundan Eren Bülbül'ün fotoğrafı çıktı

Benzer haberler

Irak'taki Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi: Sadr, Kum ve Necef Şiiliğini ayırma mücadelesi veriyor

Irak'taki Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi: Sadr, Kum ve Necef Şiiliğini ayırma mücadelesi veriyor

Iraklı yetkili, Duhok'taki Habur Nehri suyunun kuraklık nedeniyle yüzde 40 azaldığını söyledi

Irak'taki Musul Havalimanı'nın onarımını Türk şirketler yapacak

DEAŞ'ın oğlunu öldürdüğü, aylarca esir tuttuğu 70 yaşındaki Ezidi kadının acısı dinmiyor

DEAŞ'ın oğlunu öldürdüğü, aylarca esir tuttuğu 70 yaşındaki Ezidi kadının acısı dinmiyor
Irak’ta Sadr’ın destekçileri "eylem alanını genişletmek için" talimat bekliyor

Irak’ta Sadr’ın destekçileri "eylem alanını genişletmek için" talimat bekliyor
Irak'taki kamplarda kalan Suriyeliler, terör örgütü YPG/PKK nedeniyle evlerine dönemiyor

Irak'taki kamplarda kalan Suriyeliler, terör örgütü YPG/PKK nedeniyle evlerine dönemiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet