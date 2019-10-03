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Dünya

Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 12'ye yükseldi

Irak genelinde iki gündür süren gösterilerde ölü sayısı 12'ye yükseldi.

Arif Yusuf,Hamdi Yıldız   | 03.10.2019
Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 12'ye yükseldi Fotoğraf: AA/Murtadha Sudani

Irak

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki Eş-Şaab bölgesinde toplanan göstericiler, "yolsuzluk ve işsizliğe çözüm bulamadığı ve kamu hizmetlerindeki yetersizlik" nedeniyle hükümeti protesto etti. Göstericiler, lastik yakarak bölgedeki bazı yolları kapattı. ( Murtadha Sudani - Anadolu Ajansı ) 

Irak'ın sokağa çıkma yasağı ilan edilen Zikar vilayetinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 7 kişi öldü, 112 kişi yaralandı.

Bağdat'ın güneyindeki Zikar vilayetine bağlı Nasıriye kenti Hüsyeniye Eğitim Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, 6 gösterici ve 1 polisin hayatını kaybettiği gösterilerde 97 gösterici ve 15 polis olmak üzere 112 kişi yaralandı. Yaralılar arasında hayati tehlikesi bulunanların ameliyata alındığı belirtildi.

Ölü sayısı 12'ye yükseldi

Irak genelinde iki gündür süren gösterilerde ölü sayısı 12'ye yükseldi. Bağdat'ta salı günü 4, Zikar'da 1 kişi olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Bağdat, Zikar ve diğer bazı vilayetlerde düzenlenen gösterilerde binlerce Iraklı yaşam şartları ve belediye hizmetlerinin iyileştirilmesini, istihdam imkanlarının artırılmasını, devlet kurumlarındaki mali ve idari yolsuzlukların sonlandırılmasını istiyor. 

                    

Resmi binalar ateşe veriliyor

Er-Rafideyn Operasyonlar Komutanlığında görevli subaylardan Hakim el-Esedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göstericilerin Zikar vilayetine bağlı Suk eş-Şuyuh ve Ed-Devaye ilçelerindeki kaymakamlık binaları, Suk eş-Şuyuh belediye binası ve En-Nasıriyye kentindeki mühendisler sendikası binasını ateşe verdiğini belirtti.

Ülke genelindeki gösterilere güvenlik güçleri sıcak tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiyle müdahalede bulundu. Irak Savunma Bakanlığı, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma geçirirken bölge kaynakları, güvenlik güçlerinin sert müdahalesinin can kayıplarına neden olduğunu aktarıyor.

"Birleşik Görev Gücü, tüm taraflara gerginliği düşürme çağrısı yapıyor"

Öte yandan, ABD Öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon, Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerden kaygı duyduklarını belirterek tüm taraflara tansiyonu düşürme çağrısında bulundu.

Koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins "protesto açıklaması" notuyla Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Birleşik Görev Gücü, tüm taraflara gerginliği düşürme çağrısı yapıyor. Irak güvenlik güçleri ve sivillerden yaşamını yitiren ve yaralananların olması kaygı vericidir. Barışçıl halk gösterilerinin tüm demokrasilerin temel unsuru olduğuna inanıyoruz. Şiddete yer yok." ifadelerini kullandı. 

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