Irak'ta Türkmenlerin, Kerkük il meclisi oturumlarını boykotu sürecek
Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmen üyelerin, il meclisi oturumlarına katılmayarak daha önce valilik seçimlerinde gösterdikleri tepkilerini sürdürecekleri belirtildi.
Kerkük
Irak Türkmen Cephesi siyasi bürosundan yayımlanan yazılı açıklamada, Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) girişimleriyle gerçekleştirilen Kerkük Valilik seçimlerine tepki gösteren Türkmenlerin, meclis oturumlarını boykot ederek, bu yöndeki tutumlarını sürdürecekleri ifade edildi.
Valilik seçiminin yasal olmadığı ve iptali için Irak Yüksek Federal Mahkemesine başvurulduğu hatırlatılan açıklamada, mahkeme kararı alınmadan meclis oturumlarına katılmayacakları aktarıldı.
Türkmen üyelerin, Kerküklülere hizmetlerin ulaşması için normal mesailerini sürdürecekleri ve kendilerinin yer almalarına engel çıkarılan meclise karşı ilk günkü gibi tutuklarından vazgeçmeyecekleri kaydedildi.
Ne olmuştu?
Kerkük Vilayet Meclisinin, 5 Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), 3 Arap ve 1 Hristiyan üyesi, 10 Ağustos'ta Bağdat'ta bir otelde toplanarak valilik ve meclis başkanlığı için oylama yapmıştı.
Oylamaya katılanlar, KYB'li Rebvar Taha'nın valiliğine, Arap üye Muhammed Hafız'ın da meclis başkanlığına destek vermişti.
KYB'den yapılan açıklamada valilik görevine Taha'nın seçildiği iddia edilmişti.
Kerkük Meclisindeki Türkmen, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) üyeleri ve 3 Arap üye oylamayı boykot ederek toplantıya katılmamıştı.
Irak Türkmen Cephesi (ITC), söz konusu toplantının yasal olmadığını ifade ederek, iptali için Yüksek Federal Mahkeme'ye başvurmuştu.
Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Türkmen ve Arapların itirazlarına rağmen Rebvar Taha'ya kendisini Kerkük Valisi olarak atayan Cumhuriyet Kararnamesini teslim etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.