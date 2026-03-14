Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız. Hayfa'dan son duruma ilişkin yayındayız.
Dünya

Irak'ta Salahaddin kentinde Haşdi Şabi karargahına yönelik füze saldırısı düzenlendi

Irak'ın Salahaddin kentine bağlı Tuzhurmatu ilçesi yakınlarındaki Haşdi Şabi karargahına füzeyle saldırı düzenlendi.

Ali Makram Ghareeb  | 14.03.2026 - Güncelleme : 14.03.2026
AA muhabirine konuşan yerel kaynaklar, füze saldırısının Tuzhurmatu ilçesine bağlı Biravcılı köyü yakınındaki Haşdi Şabi 16. Tugay Komutanlığı'na yapıldığını belirtti.

Saldırının karargahtaki silah ve mühimmat deposunu hedef alması büyük patlamaya neden oldu.

Saldırıda karargahta büyük maddi hasar oluşurken bir Haşdi Şabi mensubu da ağır yaralandı.

ABD, vatandaşlarının Irak’ı terk etme çağrısını yineledi

ABD, İran’a bağlı milis grupların artan saldırıları nedeniyle Irak’taki Amerikan vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etme çağrısını tekrarladı.

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran’a bağlı milis grupların Irak genelinde Amerikalı vatandaşları ve ABD ile bağlantılı hedefleri hedef alan saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, bu saldırıların Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) dahil olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde gerçekleştiği ifade edildi.

Milis grupların Bağdat’ın merkezindeki Uluslararası Bölgeyi (Yeşil Bölge) defalarca hedef aldığı da aktarılarak, ayrıca Erbil Uluslararası Havalimanı çevresi ve ABD Başkonsolosluğu yakınlarında da tekrarlanan saldırıların meydana geldiği anımsatıldı.

ABD Büyükelçiliği, söz konusu saldırılardan dolayı Amerikan vatandaşlarının Irak’ı terk etmelerini bir kez daha istedi.

Açıklamada, Irak hava sahasında roket, insansız hava aracı (İHA) ve havan saldırısı riskinin sürdüğü vurgulandı.

ABD Bağdat Büyükelçiliği sabah karşı saldırıya maruz kalmıştı. Irak hükümetinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

