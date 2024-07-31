Irak'ta Haşdi Şabi'ye bağlı tugayda patlama meydana geldiği bildirildi
Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi, Babil'deki 47'nci tugayda insansız hava aracıyla düzenlenen füzeli saldırı sonucu patlama olduğunu bildirdi.
Bağdat
Iraklı Şii milis gücü Haşdi Şabi, Babil'deki 47'nci tugayda patlama meydana geldiğini, ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu.
Patlamanın insansız hava aracıyla gerçekleştirilen füzeli saldırı sonucu yaşandığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.