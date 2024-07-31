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Dünya

Irak'ta Haşdi Şabi'ye bağlı tugayda patlama meydana geldiği bildirildi

Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi, Babil'deki 47'nci tugayda insansız hava aracıyla düzenlenen füzeli saldırı sonucu patlama olduğunu bildirdi.

Haydar Karaalp  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Irak'ta Haşdi Şabi'ye bağlı tugayda patlama meydana geldiği bildirildi

Bağdat

Iraklı Şii milis gücü Haşdi Şabi, Babil'deki 47'nci tugayda patlama meydana geldiğini, ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu.

Patlamanın insansız hava aracıyla gerçekleştirilen füzeli saldırı sonucu yaşandığı belirtildi.

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