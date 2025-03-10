Irak'ın Süleymaniye kentindeki tarihi camide 2 asırdan bu yana ihtiyaç sahiplerine iftar veriliyor
Irak'ın Süleymaniye kentindeki Ulu Cami'de 2 asırdan uzun süredir devam eden iftar geleneğiyle her gün binlerce ihtiyaç sahibine yemek veriliyor.
Süleymaniye
Kentteki Ulu Cami’de Kak Ahmed Şeyh adlı tasavvuf şeyhinin tavsiyesi üzerine 1820'de başlayan iftar geleneğine her yıl devam ediliyor.
Ulu Cami sorumlusu Muhammed Şeyh Salar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının kendine has özelliği olduğunu ve bu kapsamda bu ayda ihtiyaç sahipleri için iftar verdiklerini söyledi.
Salar, her gün 450 kilo pirinç, 90 kilo fasulye, 700 kilo kırmızı ve tavuk eti kullanıldığını belirterek, iftara gelenlerin yanı sıra bu kişilerin ailelerine de yemek götürebildiğini kaydetti.
Ramazan ayında her gün 3-4 bin kişinin iftar programına katıldığını aktaran Salar, bu geleneğin Kak Ahmed Şeyh döneminden beri hayırseverlerin de katkılarıyla sürdürüldüğüne dikkati çekti.
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