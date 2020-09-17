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Dünya

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı: Türkiye ile ilişkileri sürdürmeye önem veriyoruz

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım el-Araci, Türkiye ile ilişkilerin sürdürülmesine önem verdiklerini söyledi.

Haydar Karaalp   | 17.09.2020
Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı: Türkiye ile ilişkileri sürdürmeye önem veriyoruz

Bağdat

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım el-Araci, Türkiye ile ilişkilerin sürdürülmesine önem verdiklerini söyledi.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Araci Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile başkent Bağdat'ta bir araya geldi.

İki ülke ilişkilerinin değerlendirildiği görüşmede Araci, "Başbakan Mustafa el-Kazımi hükümeti, Irak ile Türkiye arasındaki ilişkilerin sürdürülmesine önem veriyor." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Yıldız da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak’ı ziyaret etme niyetinde olduğunu ileterek, Kazımi’ye de Ankara’yı ziyaret etmesi için resmi davette bulundu.

Yıldız, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım el-Araci ile bir araya gelerek, ülkemizin Irak ile ilişkilerine verdiği önemi, bu çerçevede terörle mücadelede iş birliği irademizi vurguladım. Irak’ın bölgeye dayatılmak istenen eksen siyaseti karşısındaki duruşuna değer verdiğimizi de aktardım."

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