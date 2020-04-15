Euro
7.57
Dolar
6.92
BIST 100
95,854.92
Altın
1,720.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Irak’ta sokağa çıkma yasağı ramazan ayına kadar uzatıldı

Irak’ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağı ramazan ayına kadar uzatıldı.

Haydar Karaalp   | 15.04.2020
Irak’ta sokağa çıkma yasağı ramazan ayına kadar uzatıldı Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani/AA

Bağdat


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Irak Haber Ajansı’na göre, hükümete bağlı kriz masası tarafından alınan kararla, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı ramazan ayına kadar uzatıldı.

Irak hükümeti daha önce sokağa çıkma yasağının 18 Nisan'a kadar süreceğini duyurmuştu.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle 79 kişi hayatını kaybetti ve 1415 kişi hastalığa yakalandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York'ta Kovid-19 vaka sayısı 200 bini geçti
Cezayir ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 17 bin 167'ye yükseldi
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 5 bin 674'e ulaştı

Benzer haberler

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak

Sudan'da camilerde cemaatle namaz kılınmasını askıya alındı

New York'ta Kovid-19 vaka sayısı 200 bini geçti

Cezayir ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Cezayir ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Kovid-19 gündemiyle toplandı

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Kovid-19 gündemiyle toplandı
Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19 vaka sayısı 700'ü aştı

Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19 vaka sayısı 700'ü aştı