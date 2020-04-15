Irak’ta sokağa çıkma yasağı ramazan ayına kadar uzatıldı
Irak’ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağı ramazan ayına kadar uzatıldı.
Bağdat
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- DÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son veriler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Irak Haber Ajansı’na göre, hükümete bağlı kriz masası tarafından alınan kararla, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı ramazan ayına kadar uzatıldı.
Irak hükümeti daha önce sokağa çıkma yasağının 18 Nisan'a kadar süreceğini duyurmuştu.
Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle 79 kişi hayatını kaybetti ve 1415 kişi hastalığa yakalandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.