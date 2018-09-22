Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) eski Başkanı Mesud Barzani ile Irak'ta kurulacak hükümeti ele aldı.

ERBİL

Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, Erbil'in Salahaddin ilçesinde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı olarak görevine devam eden Barzani ile bir araya geldi.

Barzani'nin internet sayfasından yapılan açıklamada, görüşmede, Irak'ta siyasi gelişmeler başta olmak üzere kurulacak hükümetin görüşüldüğü bildirildi.

İki liderin, ülkede siyasi süreçlerin anayasanın belirttiği sürede tamamlanması gerektiği konusunda mutabık kaldığı belirtilirken, yönetimde ortaklılık, yasamada ittifak ve kamuda denge gibi üç prensibe bağlılık konusuna vurgu yapıldığı kaydedildi.

Irak meclisinde geçen hafta yapılan oylamada Sünni Arap adaylardan Muhammed Halbusi en çok oyu alarak yeni Meclis Başkanı seçilmişti.

Irak’ta 12 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerden sonra yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan dolayı hükümet henüz kurulamadı.

