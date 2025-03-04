Irak Cumhurbaşkanı, başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini belirtti
Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Filistin halkının, başkenti Kudüs olan uluslararası alanda tanınan bir Filistin devleti kurulması umutlarını desteklediklerini ifade etti.
Bağdat
Reşid, Mısır’da gerçekleştirilen Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi’nde konuşma yaptı.
"Filistin halkının, başkenti Kudüs olan, uluslararası alanda tanınan bir Filistin devleti kurulması yönündeki umutlarını destekliyoruz." diyen Reşid, Irak'ın bu yöndeki tutumunun devam ettiğini kaydetti.
Filistinlileri tasfiye etmeyi ve onları toprakları üzerindeki haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan projelerin yıkıcı etkilerine dikkati çeken Reşid, bunun bölge ülkelerinin istikrar ve güvenliğini tehdit edecek ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulundu.
Irak Cumhurbaşkanı, uluslararası ve İslam toplumuna, Filistinlilerin topraklarından ve ülkelerinden göç ettirilmesini öngören tüm projelere karşı çıkma çağrısı yaptı.
Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için acil eylem çağrısında da bulunan Reşid, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için bir fon oluşturulmasını istedi.