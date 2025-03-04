Dolar
36.45
Euro
38.42
Altın
2,911.67
ETH/USDT
2,114.80
BTC/USDT
85,405.00
BIST 100
9,898.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Irak Cumhurbaşkanı, başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini belirtti

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Filistin halkının, başkenti Kudüs olan uluslararası alanda tanınan bir Filistin devleti kurulması umutlarını desteklediklerini ifade etti.

Haydar Karaalp  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Irak Cumhurbaşkanı, başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini belirtti

Bağdat

Reşid, Mısır’da gerçekleştirilen Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi’nde konuşma yaptı.

"Filistin halkının, başkenti Kudüs olan, uluslararası alanda tanınan bir Filistin devleti kurulması yönündeki umutlarını destekliyoruz." diyen Reşid, Irak'ın bu yöndeki tutumunun devam ettiğini kaydetti.

Filistinlileri tasfiye etmeyi ve onları toprakları üzerindeki haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan projelerin yıkıcı etkilerine dikkati çeken Reşid, bunun bölge ülkelerinin istikrar ve güvenliğini tehdit edecek ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Irak Cumhurbaşkanı, uluslararası ve İslam toplumuna, Filistinlilerin topraklarından ve ülkelerinden göç ettirilmesini öngören tüm projelere karşı çıkma çağrısı yaptı.

Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için acil eylem çağrısında da bulunan Reşid, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için bir fon oluşturulmasını istedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de hız ihlalleri yapay zeka destekli cihazla tespit ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fidan ailesinin iftar sofrasına konuk oldu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Külliye'de Ramazan" kapsamındaki atölyeleri ziyaret etti
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
"FLUX" enstalasyonuyla obeziteli bireylerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekilmesi amaçlanıyor

Benzer haberler

DSÖ: Gazze'de hala 12 bin ila 14 bin kişi tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor

DSÖ: Gazze'de hala 12 bin ila 14 bin kişi tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor

UNESCO'da Gazze ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Irak Cumhurbaşkanı, başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini belirtti

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Planımız, Filistin Devleti'nin Gazze'deki görevi üstlenmesini öngörüyor

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Planımız, Filistin Devleti'nin Gazze'deki görevi üstlenmesini öngörüyor
Arap Birliği Genel Sekreteri: Filistin halkını göçe zorlama mantığı kabul edilemez

Arap Birliği Genel Sekreteri: Filistin halkını göçe zorlama mantığı kabul edilemez
BM Genel Sekreteri: Filistinliler, Gazze'de daha büyük bir yıkım tehdidiyle karşı karşıya

BM Genel Sekreteri: Filistinliler, Gazze'de daha büyük bir yıkım tehdidiyle karşı karşıya
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet