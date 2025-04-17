Irak Başbakanı, Türkiye’ye ziyaret davetini memnuniyetle kabul ettiğini bildirdi
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye ziyareti için yaptığı daveti memnuniyetle kabul ettiğini söyledi.
Bağdat
Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudani, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan’ı kabul etti.
Kabul sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Türkiye’de mayıs ayında düzenlenecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere resmi davet alan Sudani, daveti memnuniyetle kabul ettiğini belirtti.
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Sudani, hükümetinin Türkiye ile her alanda gelişmekte olan ilişkilerin ivmesini sürdürme konusundaki kararlılığını vurgulayarak, güvenlik, su kaynakları, sanayi, savunma sanayii, enerji, ulaşım, ticaret, yükseköğretim gibi ortak alanlara ilişkin dosyaların hazırlanması talimatını vererek, bu alanlarda sağlanacak kapsamlı işbirliklerinin, iki ülkenin ortak çıkarlarını güçlendireceğini ifade etti.