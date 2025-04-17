Dolar
38.09
Euro
43.55
Altın
3,312.02
ETH/USDT
1,586.50
BTC/USDT
84,129.00
BIST 100
9,405.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Üniversitesi'nde "Çevrim İçi Aile Akademisi" programında konuşuyor
logo
Dünya

Irak Başbakanı, Türkiye’ye ziyaret davetini memnuniyetle kabul ettiğini bildirdi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye ziyareti için yaptığı daveti memnuniyetle kabul ettiğini söyledi.

Haydar Karaalp  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
Irak Başbakanı, Türkiye’ye ziyaret davetini memnuniyetle kabul ettiğini bildirdi

Bağdat

Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudani, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan’ı kabul etti.

Kabul sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Türkiye’de mayıs ayında düzenlenecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere resmi davet alan Sudani, daveti memnuniyetle kabul ettiğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sudani, hükümetinin Türkiye ile her alanda gelişmekte olan ilişkilerin ivmesini sürdürme konusundaki kararlılığını vurgulayarak, güvenlik, su kaynakları, sanayi, savunma sanayii, enerji, ulaşım, ticaret, yükseköğretim gibi ortak alanlara ilişkin dosyaların hazırlanması talimatını vererek, bu alanlarda sağlanacak kapsamlı işbirliklerinin, iki ülkenin ortak çıkarlarını güçlendireceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, 30 ülkeden 600 çocuğu Başkentte ağırlayacak
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı soruşturmasında şüpheli ifadelerinin alınmasına devam ediliyor
Adalet Bakanı Tunç: 55 bin kişinin affedileceği şeklindeki değerlendirme doğru değil
Bakan Güler: Böylesine kritik bir dönemde, caydırıcı bir stratejik vizyon ile hareket etmek zorunluluktur
Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Benzer haberler

Irak Başbakanı, Türkiye’ye ziyaret davetini memnuniyetle kabul ettiğini bildirdi

Irak Başbakanı, Türkiye’ye ziyaret davetini memnuniyetle kabul ettiğini bildirdi

IKBY Başkanı Barzani: "Türkiye'de barış için oluşan ortam bölgede istikrarın güçlenmesi için bir fırsat"

Katliamlarla akıllarda yer eden Halepçe’nin vilayet olması kentin kalkınmasına katkı sunacak

Irak Dışişleri Bakanı: Türkiye, bölgesel istikrarı sağlama çabalarında önemli ortak

Irak Dışişleri Bakanı: Türkiye, bölgesel istikrarı sağlama çabalarında önemli ortak
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara kullanılamaz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara kullanılamaz hale getirildi
Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 5. Toplantısı'na ilişkin ortak bildiri yayımlandı

Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 5. Toplantısı'na ilişkin ortak bildiri yayımlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet