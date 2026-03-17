Irak’a düzenlenen hava saldırısında 3 güvenlik mensubu yaralandı
Irak’ın başkenti Bağdat’ın Nebbai bölgesine düzenlenen hava saldırısında 3 güvenlik mensubunun yaralandığı bildirildi.
Bağdat
Bağdat Kemeri Operasyonlar Komutanlığının basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 12. Alay komutanlığı karargahına yönelik hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Komutanlığın Nebbai karargahına düzenlenen saldırıda 3 güvenlik mensubunun yaralandığı ifade edildi.
Açıklamada, olaydan hemen sonra bölgede güvenlik tedbirlerinin artırıldığı kaydedildi.