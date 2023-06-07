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Dünya

IOM: Bu yıl Orta Akdeniz'i geçmeye çalışan 1000'den fazla düzensiz göçmen öldü

BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2023'ün başından bu yana Orta Akdeniz'i geçmeye çalışan 1000'den fazla düzensiz göçmenin ölümünün kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
IOM: Bu yıl Orta Akdeniz'i geçmeye çalışan 1000'den fazla düzensiz göçmen öldü Fotoğraf: Valeria Ferraro/AA

Cenevre

IOM'nin Twitter hesabından, bu yıl Orta Akdeniz'de yaşamını yitiren göçmenlere ilişkin paylaşım yapıldı.

Orta Akdeniz'de yılbaşından bu yana 1000'den fazla düzensiz göçmenin ölümünün kayıtlara geçtiği belirtilen paylaşımda, bunun, geçen yılın aynı dönemine göre üçte bir artışa işaret ettiği kaydedildi.

Paylaşımda, "Göçmenler her gün güvenlik, koruma veya Avrupa'da daha iyi bir yaşam arayışıyla Orta Akdeniz'i geçmeye çalışan denize elverişsiz teknelere biniyor. Endişe verici ölüm sayısı maalesef eksik sayılıyor. Birçok göçmenin yardım çağrıları duyulmadı ve ölümleri sayılmadı." ifadeleri yer aldı.

Ülkelere, hızlı arama ve kurtarma operasyonlarına öncelik vererek düzensiz göçmenler ile mülteciler için güvenli kanalları genişletme ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmeye çağrısı da yapıldı.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında, Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Bu güzergahta denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.

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