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Dünya, Ramazan 2021

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu, Güney Afrika'da iftar organizasyonu düzenledi

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Güney Afrika'nın Bo-Kaap bölgesinde iftar organizasyonu düzenledi, Osmanlı kökenli aileleri iftar yemeğinde buluşturdu.

Elif Küçük   | 27.04.2021
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu, Güney Afrika'da iftar organizasyonu düzenledi

İstanbul

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, "İyilik Seninle" sloganıyla ramazan çalışmalarını dünyanın dört bir yanında gerçekleştiren Federasyon, Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'un Bo-Kaap bölgesinde her gün Müslümanlara iftar yemeği ikram ediyor.

Bu kapsamda, Bo-Kaap Kültür Evi'nde verilen iftar yemeğine Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Sinan Yeşildağ da katıldı. Müslümanlarla sohbet edip yemek dağıtan Yeşildağ, iki ülkenin dostluk ve kardeşliğine vurgu yaptı.

Öte yandan İDDEF, Güney Afrika'da yaşayan Osmanlı kökenli aileler için de iftar yemeği düzenledi. Yemeğe Cape Town Başkonsolosu Yeşildağ, Güney Afrika Müslüman Konseyi Başkanı Şeyh İrfaan Abrahams, ilim adamları ve Müslüman aileler katıldı.

Osmanlı kökenli aile mensuplarından Hişam Nimetullah Efendi, iftar yemeği için şükranlarını sunarak, en kısa zamanda Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini belirtti.

Müslüman Adalet Konseyi Başkanı Şeyh İrfan Abrahams ise iftar duasından önce Güney Afrika'yı unutmadıkları için İDDEF'e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duacı olduğunu ifade etti.

İDDEF'in Cape Town'daki iftar yemeği ikramı ramazan boyunca devam edecek.

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