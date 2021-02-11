Euro
8.55
Dolar
7.03
BIST 100
1,546.22
Altın
1,840.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında "Gallipoli Seaways" Ro-Ro gemisinde yangın çıktı
logo
Dünya

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Etiyopya, Tigray'daki çatışmalarda 83 sivili öldürdü

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Etiyopya ordusunun, isyancılara yönelik operasyon başlattığı Tigray eyaletinde 83 sivili öldürdüğünü açıkladı.

Gökhan Kavak   | 11.02.2021
İnsan Hakları İzleme Örgütü: Etiyopya, Tigray'daki çatışmalarda 83 sivili öldürdü

Kenya

HRW Afrika Boynuzu Direktörü Laetitia Bader, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Etiyopya ordusunun, Kasım 2020'de başlattığı operasyon sırasında birçok okul, ev ve hastaneyi tahrip ettiğini, çatışmalarda çocuklar dahil 83 sivilin hayatını kaybettiğini aktardı.

Etiyopya ordusunun sivil yerleşim yerlerinde ayrım gözetmeksizin bombardıman yaptığını aktaran Bader, "Saldırılar, Tigray'daki sivillerin hayatını paramparça etti ve göç etmelerine neden oldu." dedi.

HRW'ye göre Tigray'da 200 binden fazla kişi göç etmek zorunda kaldı ve çatışmalardan kaçarak komşu ülke Sudan'a sığındı.

Etiyopya hükümetine de çağrı yapan Bader, Birleşmiş Milletler (BM) gözlemcilerinin Tigray'da inceleme yapmaları için izin vermelerini istedi.

Etiyopya'da bir dönem Tigray'ı yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik Kasım 2020'de başlatılan operasyon sürüyor.

Çok sayıda elebaşı sağ veya ölü ele geçirilirken, BM bazı mıntıkalarda çatışmaların sürdüğünü rapor ediyor.

Addis Ababa hükümeti, insani yardım kuruluşlarının erişimini kısıtladığı için eleştirilere maruz kalıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AstraZeneca Kovid-19'un yeni türlerine karşı etkili olan aşıyı sonbaharda piyasaya sürecek
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 80 milyonu geçti
Kovid-19’u atlatanların yüzde 41'i travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor
Hayvan deneylerinde sona gelinen Kovid-19 aşısında kadın imzası
MHP Genel Başkanı Bahçeli Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Benzer haberler

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Etiyopya, Tigray'daki çatışmalarda 83 sivili öldürdü

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Etiyopya, Tigray'daki çatışmalarda 83 sivili öldürdü

BM: Etiyopya'nın kuzeyindeki insani durum aşırı derece korkutucu

İHH, Etiyopya'daki çatışmalardan kaçan mülteciler için yaklaşık 4 bin 500 çadır kurdu

Etiyopya'da nüfusun yüzde 20'si yıl sonuna kadar Kovid-19 aşısı olacak

Etiyopya'da nüfusun yüzde 20'si yıl sonuna kadar Kovid-19 aşısı olacak