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Dünya

İngiltere'den Malezya'ya kaçak gönderilen 3 konteyner çöp bulundu

Malezya'nın Penang eyaletinde, geçen ay İngiltere'den yasa dışı yollarla getirildiği tespit edilen 3 konteyner dolusu geri dönüştürülemez çöp tespit edildi.

Ömer Faruk Yıldız   | 01.10.2019
İngiltere'den Malezya'ya kaçak gönderilen 3 konteyner çöp bulundu

Kuala Lumpur

Geri dönüştürülemeyen çöplerin sıklıkla kaçak yollarla ithal edildiği Malezya'da, İngiltere'den yasa dışı getirilmiş 3 konteyner çöp bulundu.

Ülkenin batı kıyısındaki Penang eyaletinin Çevre Komitesi Başkanı Phee Boon Poh, yaptığı açıklamada, geçen ay liman bölgelerinden birinde, plastik ve kentsel atıklarla dolu 3 konteynerin bırakılmış halde bulunduğunu belirtti.

Her bir konteynerdeki çöp ağırlığının 10 ila 15 tonu bulduğunu ifade eden Phee, söz konusu çöplerin İngiltere'den getirildiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Phee, halihazırda Malezya genelinde dönüştürülemeyen çöple dolu 42 konteynerin İngiltere'ye geri gönderilmek üzere olduğunu hatırlattı.

Şimdiye kadar konteynerlerin 60'ı geri yollanmıştı

Malezya'da hükümet, ülke dışından kaçak yollarla getirilen toplam 300 konteyner dolusu çöp tespit etmişti.

Geri dönüştürülmeyen çöplerin ülkelere iadesine mayısta başlayan Malezya, şimdiye kadar bu konteynerlerin 60'ını geri yollamıştı.

Kalan çöp konteynerlerinin geri iadesi için hükümet, ilgili ülkelerle görüşmeleri sürdürüyor.


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