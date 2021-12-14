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Dünya

İngiltere'den 11 Afrika ülkesini 'kırmızı' seyahat listesinden çıkarma kararı

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının endişeye yol açmasının ardından seyahat kısıtlaması getirilen 11 Afrika ülkesinin, yarın itibarıyla "kırmızı liste"den çıkarılacağını bildirdi.

Zuhal Demirci   | 14.12.2021
İngiltere'den 11 Afrika ülkesini 'kırmızı' seyahat listesinden çıkarma kararı

İngiltere

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İngiltere'ye denizaşırı ülkelerden gelen herkes için test önlemlerinin devam edeceğini belirterek, yarın yerel saatle 04.00 itibarıyla 11 Afrika ülkesinin kırmızı listeden çıkarılacağını duyurdu.

Shapps, "Her zaman olduğu gibi, tüm seyahat önlemlerimizi gözden geçiriyoruz ve halk sağlığını korumak için ihtiyaç olması durumunda yeni kısıtlamalar getirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Afrika'ya seyahat yasakları

Aralarında İngiltere, ABD, Kanada, Almanya, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de bulunduğu çok sayıda ülke, 25 Kasım'da Omicron varyantının tespit edilmesinin hemen ardından Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması getirmişti.

Avrupa Birliği (AB) de 26 Kasım'da bu ülkelerden uçuşları durduracağını açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve bilim insanlarının yasakların virüsün yayılımını engellemeyeceğini açıklamasına rağmen aralarında ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, Fransa, Japonya, İsrail, Hindistan, Avustralya ve Hollanda'nın da bulunduğu çok sayıda ülke, bu Afrika ülkelerine seyahat kısıtlamaları getirmişti.

Türkiye de 26 Kasım'dan itibaren Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den seyahatlere izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

Kıta ülkelerinden Ruanda, Morityus, Seyşeller ve Mısır da bölge ülkelerine seyahat kısıtlaması getiren ülkeler arasına katılmıştı.

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