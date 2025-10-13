İngiltere'de Vodafone hizmetlerinde geniş çaplı kesinti yaşanıyor
Telekomünikasyon şirketi Vodafone'un İngiltere’deki hizmetlerinde geniş çaplı kesinti yaşanıyor.
LONDRA
Şirketin İngiltere'deki geniş bant internet ve 4G/5G başta olmak üzere hizmetlerine erişilemezken mobil uygulaması ve internet sitesi çalışmıyor ve müşteri hizmetlerine ulaşılamıyor.
İnternet kesinti takip monitörü Downdetector verilerine göre ülke çapında 130 bine yakın kullanıcı, yerel saatle 14.00 sonrasında hizmetlerde kesinti yaşandığına ilişkin bildirimde bulundu.
Çok sayıda kullanıcı, sosyal medyada da aynı şikayetleri paylaştı.
Şirketten sorunun kaynağına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.