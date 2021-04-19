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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de son 224 günün en düşük Kovid-19 kaynaklı can kaybı görüldü

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle son 224 günün en düşük ölü sayısı kaydedildi.

Bilal Acar   | 19.04.2021
İngiltere'de son 224 günün en düşük Kovid-19 kaynaklı can kaybı görüldü

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, son 24 saatte 2 bin 963 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 390 bin 783’e yükseldi.

Son 24 saatte 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 127 bin 274’e çıktı. Bu, 3 ölünün kayda geçtiği 7 Eylül 2020'den sonra görülen en düşük günlük rakam oldu.

İngiltere’de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 32 milyon 932 bin 448’e ulaştı, bunlardan 10 milyon 152 bin 39'una aşının ikinci dozu yapıldı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 2 bin 186 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 332'si yoğun bakımda bulunuyor.

Son 24 saatte 1 milyon 673 bin 788 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 140 milyon 486 bin 853 oldu.

Hindistan, seyahat yasağı uygulanan ülkeler listesine alındı

Öte yandan İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 vakalarında ve ölü sayılarında ciddi artış görülen Hindistan'ın seyahat yasağı uygulanan ülkeler anlamına da gelen "kırmızı liste"ye alındığını duyurdu.

Shapps, 23 Nisan'dan itibaren Hindistan'dan ülkeye yalnızca Birleşik Krallık vatandaşları ve ülkede oturum iznine sahip olanların alınacağını ve bunların da hükümetin belirlediği otellerde 10 günlük zorunlu karantinaya tabi tutulacağını kaydetti.

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