Dolar
35.19
Euro
36.50
Altın
2,597.45
ETH/USDT
3,401.80
BTC/USDT
96,588.00
BIST 100
9,765.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere'de "Kıbrıs Türk Halkının Tarihi" sempozyumu düzenlendi

İngiltere'de düzenlenen "Kıbrıs Türk Halkının Tarihi" sempozyumunda, adada yaşayan Türklerin geçmişi ve tarihte onlara verilen isimler ele alındı.

Behlül Çetinkaya  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
İngiltere'de "Kıbrıs Türk Halkının Tarihi" sempozyumu düzenlendi Fotoğraf: Behlül Çetinkaya/AA

Londra

Londra Üniversitesi Oryantal ve Afrika Çalışmaları Okulu'nda (SOAS) düzenlenen sempozyuma, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile KKTC'nin Londra Temsilcisi Çimen Keskin katıldı. Cezire Derneği Başkanı Mustafa Kureyşi ile eski İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (BTCA) Başkanı Ersu Ekrem de sempozyumda konuşmacı olarak yer aldı.

Kureyşi, İslamiyet'in ortaya çıkışından sonra bölgeye Arapların geldiğini belirterek, Emevi ve Abbasiler döneminde Orta Asya Türklerinin İslam ordularına asker olarak katıldığını kaydetti.

Bu dönemlerde İslam ordularının Kıbrıs'a akınlar yaptığını anlatan Kureyşi, adada bu Türklerin soyundan gelenlerin olabileceğini ifade etti.

Kureyşi, Osmanlı öncesi Kıbrıs'ta Türk köleler bulunduğunu, bazılarının ise Hristiyanlığı seçtiğini ve bugün bazı Rumların dedelerini oluşturduklarını söyledi.

Osmanlı'nın fethi öncesi de Kıbrıs'ta camiler ve medreseler bulunduğuna ilişkin tarihi belgeler paylaşan Kureyşi, fetih sonrası adaya Anadolu'dan Türkler yerleştirildiği gibi Osmanlı içi göç sonucu da adaya Türklerin geldiğini dile getirdi.

Kureyşi, İngiliz belgelerinde adadaki Türklerden "Türk-Müslüman", Rum belgelerinde ise tüm Müslümanlardan "Türk" olarak bahsedildiğini anlattı.

Ersu Ekrem de bugünkü Kıbrıs sorununun başlamasıyla gelişen süreçte adadaki Türklerin durumunu ele aldı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ertaş, sempozyumun sonunda yaptığı konuşmada, ortak gelecek için adadaki Türk tarihinin anlatılması ve öğretilmesinin önemine işaret etti.

Ertaş, Kıbrıs Adası'nda şu anda bir barış ortamı olduğuna değinerek iki tarafın ayrı devletler olarak birbiriyle işbirliği yapabileceğini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri ve Milli Savunma bakanlıklarıyla Danıştay'a personel alımı yapılacak
Bakan Güler: Türkiye'nin, Suriyelilerin geri dönüşleri için kabaca iki aşamalı bir plan öngördüğü söylenebilir
Ardahan'ın Posof ilçesinde eğitime kar engeli
Hatay Arsuz'da deprem konutlarının yapımı sürüyor
İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenin cansız bedenine ulaşıldı

Benzer haberler

İngiltere'de "Kıbrıs Türk Halkının Tarihi" sempozyumu düzenlendi

İngiltere'de "Kıbrıs Türk Halkının Tarihi" sempozyumu düzenlendi

İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenin cansız bedenine ulaşıldı

İngiltere Başbakanı Starmer, Türkiye'nin Suriye'de önemli bir rol oynadığını söyledi:

İngiliz milletvekili, ülkesinin Filistin'i tanımasının ahlaki ve yasal zorunluluk olduğunu söyledi

İngiliz milletvekili, ülkesinin Filistin'i tanımasının ahlaki ve yasal zorunluluk olduğunu söyledi
İngiltere Başbakanı Starmer: Cani Esed rejiminin yıkılması memnuniyetle karşılanmalı

İngiltere Başbakanı Starmer: Cani Esed rejiminin yıkılması memnuniyetle karşılanmalı
İngiliz milletvekili Burgon, İsrail'e tam silah ambargosu ve yaptırım uygulanmasını istedi

İngiliz milletvekili Burgon, İsrail'e tam silah ambargosu ve yaptırım uygulanmasını istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet