Dolar
31.04
Euro
33.64
Altın
2,035.87
ETH/USDT
2,963.00
BTC/USDT
51,095.00
BIST 100
9,374.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Manisa’da ‘’İş Pozitif Kadın İstihdam Fuarı’’ açılışında konuşuyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’da "Uyuşturucu Madde Sempozyumu"nda konuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir’de "Sürdürülebilirlik Odağında Lojistik Sektör ve Gelecek Trendleri" ana temalı Türkiye İstişare Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Dünya

İngiltere'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bomba imha edilmek üzere denize taşındı

İngiltere'nin güneyindeki liman kenti Plymouth'ta bulunan, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba güvenli şekilde imha edilmek üzere denize taşındı.

Zuhal Demirci  | 24.02.2024 - Güncelleme : 24.02.2024
İngiltere'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bomba imha edilmek üzere denize taşındı

Londra

Devon ve Cornwall Polisi tarafından yapılan açıklamada, Temmuz 1940'da Alman bombardıman uçaklarının hedefi haline gelen Plymouth şehrinde bir bahçede bulunan 500 kilogramlık bombanın, güvenli şekilde denize atıldığı bildirildi.

Açıklamada, ordunun görev aldığı operasyonun başarılı olduğu ve bombanın bölgeden uzaklaştırıldığı konusunda polisin bilgilendirdiği kaydedildi. Ayrıca, güvenlik kordonunun kaldırıldığı ve tahliye edilen sakinlere evlerine dönebileceklerinin söylendiği aktarıldı.

Patlamamış bomba şehrin sokaklarında 2,3 kilometre boyunca taşındı

Ülke basınında yer alan haberlere göre, tahliye operasyonu öncesinde bölge sakinleri Keyham ve Devonport'un bazı bölgelerini terk etmeleri için acil durum uyarısı aldı.

On binden fazla bölge sakini tahliye edildiği esnada, bomba imha güzergahı etrafında 300 metre uzunluğunda kordon oluşturuldu.

Patlamamış bomba şehrin sokaklarında 2,3 kilometre boyunca taşınırken tren ve otobüs seferleri de durduruldu.

Bombayı imha etmek üzere yapılan operasyonun, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana İngiltere'de barış zamanında yapılan en büyük tahliyelerden biri olduğu değerlendiriliyor.

Söz konusu patlamamış bombanın yarın kontrollü olarak imha edilmesi bekleniyor.

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps da yaptığı açıklamada, son derece karmaşık olan bu operasyona katılanları gösterdikleri cesaretten ötürü övdü ve tüm personele teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Milli savunma sanayimizin gelişmesi için gerekeni yapmaya devam ediyoruz
Gümrük Muhafaza ekiplerince 508 milyon lira değerinde kaçak eşya ve araç ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak ve Özgürlükler Hareketi Türkiye-Bulgaristan işbirliğine katkı sağladı
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
Dışişleri Bakanlığından Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2. yılına ilişkin açıklama

Benzer haberler

İngiltere'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bomba imha edilmek üzere denize taşındı

İngiltere'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bomba imha edilmek üzere denize taşındı

BM Güvenlik Konseyinde ülkeler, Rusya'nın Ukrayna topraklarından çekilmesini istedi

Alman Meclisi, AB'nin Kızıldeniz'deki "Aspides" misyonuna asker gönderilmesini onayladı

İngiltere'de 7 Ekim'den sonra Müslüman karşıtı nefret vakaları 3 kattan fazla arttı

İngiltere'de 7 Ekim'den sonra Müslüman karşıtı nefret vakaları 3 kattan fazla arttı
İngiltere'den Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümünde Rusya'ya yeni yaptırım kararı

İngiltere'den Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümünde Rusya'ya yeni yaptırım kararı
İngiliz milletvekilleri, Gazze'deki vahşetin boyutları hakkında doğru bilgi alamadıklarını belirtti

İngiliz milletvekilleri, Gazze'deki vahşetin boyutları hakkında doğru bilgi alamadıklarını belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet