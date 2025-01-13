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Dünya

İngiltere'de hastaneye yatışı için uzun saatler sedyede bekleyen hastaların sayısı artıyor

İngiltere'de Liberal Demokratlar partisinin analizine göre, 2024'te hastaneye yatışı kabul edildikten sonra yatak sayısının yetersiz olması nedeniyle acil servislerde 12 saatten fazla sedyede bekleyen hastaların sayısı 518 bine ulaştı.

Zuhal Demirci  | 13.01.2025 - Güncelleme : 13.01.2025
İngiltere'de hastaneye yatışı için uzun saatler sedyede bekleyen hastaların sayısı artıyor

İngiltere

Partiden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl hastane yatışı için acil servislerde 12 saatten fazla süreyle sedyede bekleyen hasta sayısı 518 bine çıktı. Bu sayı, bir önceki yıla göre yüzde 25 arttı. 2019'da 8 bin 272 olan sayı, geçen yıl 23 kat artış gösterdi.

Liberal Demokratlar, hastaların koridorlardaki bakımının sona ermesi için hükümetin acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu.

"Binlerce hastanın sedyelerde saatlerce bekletilmesi kabul edilemez"

Liberal Demokratlar partisinin Sağlık Politikaları Sözcüsü Helen Morgan, araştırma sonucu ortaya çıkan verileri ve sorunun boyutunu "skandal" olarak niteledi.

Morgan, "Koridor bakımının normalleşmesi ve binlerce hastanın sedyelerde saatlerce, hatta günlerce bekletilmesi kabul edilemez. Bu durum, hasta hayatlarını riske atarken sağlık çalışanlarının iş yükünü de artırıyor." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Wes Streeting'i acil eylem planı açıklamaya çağıran Morgan, hastane yatak sayısının artırılması ve sağlık sisteminin daha güvenli seviyelere çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Helen Morgan, "Hükümet bu krizi çözmek için hızlı adımlar atmalı ve salgın dönemindeki gibi emeklilikten dönen sağlık çalışanlarını işe alacak kampanya başlatmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kraliyet Acil Tıp Kolejinin (Royal College of Emergency Medicine) açıklamasına göre, acil servislerde uzun bekleme süreleri nedeniyle 2023'te yaklaşık 14 bin ölüm meydana geldi. Ayrıca, hastanelerdeki yatak doluluk oranının halihazırda yüzde 93 seviyesinde olduğu, güvenli seviyenin ise yüzde 85 olduğu bildirildi.



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