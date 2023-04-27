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Dünya

İngiltere'de hane halkının enerji talebi, yüksek fiyatlar nedeniyle son 50 yılın en düşük seviyesine geriledi

İngiltere'de yüksek fiyatlar ve ılıman hava koşullarının etkisiyle geçen yıl hane halkı enerji talebi 1970'lerden sonraki en düşük seviyeye indi.

Nuran Erkul Kaya  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
İngiltere'de hane halkının enerji talebi, yüksek fiyatlar nedeniyle son 50 yılın en düşük seviyesine geriledi

Londra

Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanlığının açıkladığı verilere göre, hane halkı enerji tüketimi 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 15 geriledi.

Özellikle yılın son çeyreğinde elektrik ve doğal gaz talebindeki düşüşün hızlanmasıyla ülkede hane halkı enerji tüketimi son 50 yılın en düşük seviyesini gördü.

Geçen yıl İngiltere'nin toplam gaz tüketimi önceki yıla göre yüzde 7,5 azalışla 799 teravatsaat oldu.

Hane halkının gaz tüketimi bu dönemde yüzde 19 gerileyerek 200 teravatsaat seviyesinde gerçekleşirken, sanayideki gaz talebi yüzde 8,2 azaldı. Konut ve sanayideki gaz tüketimi 1970'lerden beri kaydedilen en düşük değer oldu.

Ülkenin elektrik talebi de 2022'de yüzde 3,9 düşüşle 273 teravatsaate indi. Hane halkının elektrik talebi ise yüzde 5,9 azalışla 1990'ların ortasındaki tüketim seviyelerine geriledi.

Doğal gazda arz-talep dengesizliğiyle 2021'in ikinci yarısında artmaya başlayan fiyatlar, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası artan tedarik kısıtları nedeniyle rekor seviyelere ulaşmıştı. Avrupa, yüksek gaz ve elektrik fiyatlarından en fazla etkilenen bölge oldu.

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