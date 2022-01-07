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Dünya

İngiltere'de geçen yıl konut fiyatlarında son 17 yılın en sert artışı kaydedildi

İngiltere’de konut fiyatlarının geçen yıl yüzde 9,8 ile son 17 yılın en sert yükselişini kaydettiği bildirildi.

Gökhan Kurtaran   | 07.01.2022
İngiltere'de geçen yıl konut fiyatlarında son 17 yılın en sert artışı kaydedildi

Londra

İngiliz konut kredi finansman kuruluşu Halifax’ın verilerine göre, ülkede 2021 yılında konut fiyatları yıllık bazda yüzde 9,8 artış kaydetti.

Kuruluşun açıklamasında son artışla birlikte ülkede ortalama bir konutun fiyatının geçen yılın aralık ayının sonu itibarıyla toplam 276 bin 91 seviyesine yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, ülkede ortalama bir evin değerinin sadece son bir yıl içerisinde ortalama 24 bin sterlin seviyesinde değer kazandığı kaydedildi.

Kuruluşun açıklamasında, ülkede artan enflasyon karşısında hane halkının harcama gücündeki azalma nedeniyle konut fiyatlarındaki artışın önümüzdeki dönemde hız kesmesinin beklendiği belirtildi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Halifax Direktörü Russell Galley ise, “Geçen yılın ilk altı ayında ülke karantinada olmasına rağmen, konut fiyatlarının rekor seviyede artış kaydettiğini gözlemledik.” ifadesini kullandı.

Galley, karantina döneminde gelirlerini biriktirenlerin daha sonra bu birikimlerini konut satın almak için kullanmayı tercih ettiğini söyledi.

İngiliz hükümeti de salgın döneminde konut satışlarını desteklemek amacıyla geçen yılın eylül ayı sonuna kadar devam eden geçici vergi indirimi uygulamıştı.

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