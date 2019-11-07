Euro
6.35
Dolar
5.74
BIST 100
103,544.40
Altın
1,463.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere'de Brexit belirsizlikleri yatırımlar üzerinde baskı yaratıyor

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney, Brexit’e ilişkin belirsizliklerin ülke ekonomisine etkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gökhan Kurtaran   | 07.11.2019
İngiltere'de Brexit belirsizlikleri yatırımlar üzerinde baskı yaratıyor

Londra

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, İngiltere’de Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış sürecine ilişkin belirsizliklerin özellikle yatırımlar üzerinde baskı yarattığını söyledi.

İngiltere Merkez Bankasının (BoE) politika faiz kararının ardından değerlendirmede bulunan Carney, “Belirsizlikten kaynaklanan karşı rüzgar küresel faiz oranlarını aşağı itiyor, sınırlı politika alanı konusundaki endişeleri artırıyor. Brexit’e ilişkin belirsizlikler özellikle iş yatırımları üzerinde baskı yaratıyor. İngiltere’de hane halklarının Brexit öncesinde tedbiren birikim yaptığı açık.” ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve AB ile üzerinde uzlaşılan anlaşmaya da değinen Carney, "Brexit anlaşması, anlaşmasız çıkış olasılığını dikkate değer şekilde azaltıyor. Brexit’te anlaşmasız çıkış ihtimalinin azalması İngiliz sterlini yükseltti." dedi.

Carney, ayrıca ekonominin arz kapasitesinin olmaması nedeniyle İngiliz ekonomisini büyümesinin sınırlı olabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere Merkez Bankasından bugün yapılan açıklamada, BoE Para Politikası Kurulunun, politika faizinin yüzde 0,75 seviyesinde sabit tutulmasına karar verdiği bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ANALİZ - Malumun ilamı: 'The Great Hack'
Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi
Yemen'de 'ARAMCO' barışı
GÖRÜŞ - Yeni dünya düzeninin ilk kilometre taşı: Barış Pınarı
ABD/PKK angajmanı ve Suriye'nin doğal kaynakları üzerinde kirli hesaplar

Benzer haberler

İngiltere'de Brexit belirsizlikleri yatırımlar üzerinde baskı yaratıyor

İngiltere'de Brexit belirsizlikleri yatırımlar üzerinde baskı yaratıyor

AB'den Filistinli bakanı gözaltına alan İsrail'e tepki

İngiltere'de, YPG/PKK'lı İngiliz'e 4 yıl hapis cezası verildi

İngiltere'de Brexit karşıtı partilerden seçim ittifakı

İngiltere'de Brexit karşıtı partilerden seçim ittifakı

İngiltere Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi

İngiltere Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi
AB, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

AB, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti