Euro
10.46
Dolar
8.76
BIST 100
1,391.86
Altın
1,781.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
logo
Dünya

İngiltere'de bir otobüs durağında Savunma Bakanlığına ait gizli belgeler bulundu

İngiltere'de bir otobüs durağında, İngiliz ordusuyla ilgili ayrıntı bilgilerin ve Afganistan'da olası bir İngiliz askeri varlığına ilişkin planların yer aldığı Savunma Bakanlığına ait gizli belgeler bulundu.

Zuhal Demirci   | 27.06.2021
İngiltere'de bir otobüs durağında Savunma Bakanlığına ait gizli belgeler bulundu

İngiltere

Ülke basınında yer alan haberlere göre, bir vatandaş, 22 Haziran Salı günü İngiltere'nin Kent şehrindeki bir otobüs durağının arkasındaki ıslak bir yığında Savunma Bakanlığına ait yaklaşık 50 sayfalık gizli bilgi içeren belge buldu.

İsmini vermek istemeyen bu kişi, içeriğin hassaslığını fark edince BBC'ye başvurdu.

Elektronik posta ve PowerPoint sunumlarından oluşan söz konusu belgelerde, İngiliz savaş gemisi HMS Defender ve orduyla ilgili gizli bilgilerin yanı sıra Afganistan'da ABD liderliğindeki NATO operasyonu sona erdikten sonra burada olası bir İngiliz askeri varlığına ilişkin planlara ait detaylar da yer alıyor.

Belgelerde ayrıca 23 Haziran'da Rus uçağının Karadeniz'de sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle İngiliz savaş gemisi HMS Defender'a uyarı ateşi açması ve iki ülke arasında yaşanan diplomatik krize ait gizli belgeler de bulunuyor.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir çalışanın hassas savunma belgelerinin kaybolduğunu bildirdiği belirtilerek "Daha fazla yorum yapmak uygun olmaz." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, muhalefetteki İşçi Partisi milletvekilleri, ulusal güvenlik açısından oldukça hassas olan bilgilerin bir otobüs durağında bulunmasını, "bakanlar için endişe verici olduğu kadar utanç verici" olarak niteledi.

Savunma Bakanlığı, konunun araştırmasına yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı
İstanbul'da 8 milyon 601 bin 541 doz aşı yapıldı
Milli basketbolcu Cedi Osman Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı yaptı
Dünya genelinde 2 milyar 920 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Filistin'de ilk kez Kovid-19'un Delta varyantı görüldü

Benzer haberler

İngiltere'de bir otobüs durağında Savunma Bakanlığına ait gizli belgeler bulundu

İngiltere'de bir otobüs durağında Savunma Bakanlığına ait gizli belgeler bulundu

İngiltere Başbakanı Johnson, Rusya'nın sınır ihlali iddiasını reddetti

Rusya, Karadeniz'de 'sınır ihlali yaptığı' gerekçesiyle İngiltere'ye protesto notası verdi

Kremlin: İngiliz savaş gemisi Karadeniz'de 'bilinçli provokasyon' yaptı

Kremlin: İngiliz savaş gemisi Karadeniz'de 'bilinçli provokasyon' yaptı
İngiltere'de Kovid-19 vakaları artıyor

İngiltere'de Kovid-19 vakaları artıyor
İsrail'in İngiltere'deki silah fabrikasını basan Filistin yanlısı eylemciler, üretimi durma noktasına getirdi

İsrail'in İngiltere'deki silah fabrikasını basan Filistin yanlısı eylemciler, üretimi durma noktasına getirdi