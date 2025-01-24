Dolar
35.69
Euro
37.42
Altın
2,781.59
ETH/USDT
3,413.30
BTC/USDT
105,991.00
BIST 100
10,124.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere ve İrlanda'da Eowyn Fırtınası nedeniyle okullar kapandı, uçuşlar iptal edildi

İngiltere ve İrlanda genelinde etkili olan şiddetli "Eowyn Fırtınası" nedeniyle yüzlerce okul kapatıldı, uçuşlar iptal edildi ve toplu taşımada büyük aksaklıklar meydana geldi.

Zuhal Demirci  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
İngiltere ve İrlanda'da Eowyn Fırtınası nedeniyle okullar kapandı, uçuşlar iptal edildi

Londra

İngiltere Meteoroloji Ofisinden (Met Office) yapılan açıklamada, Kuzey İrlanda ve İskoçya'nın bazı bölgeleri için nadir görülen ve hayati tehlike ibraz eden "kırmızı alarm" uyarısı yapıldı. Açıklamada, rüzgarın hızının bazı kıyı bölgelerinde saatte 161 kilometreye ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Fırtına nedeniyle İskoçya'nın başkenti Glasgow ile Edinburgh dahil birçok şehirde okullar tatil edilirken, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda 30'dan fazla uçuş iptal edildi. İskoçya ve Kuzey İrlanda'da 334, İrlanda'daki Dublin Havalimanı'nda da 230'dan fazla uçuş iptal edildi.

Ulusal Demiryolu da İskoçya ve İngiltere'nin kuzeyindeki birçok hatta seyahat edilmemesi gerektiğini duyurdu.

Öte yandan, İskoçya'nın Lothian ve Lanarkshire bölgelerindeki hastanelerde rutin ve acil olmayan tüm işlemler iptal edilirken, İskoçya ve Kuzey İrlanda'daki bazı üniversiteler de kampüslerini kapattı.

Yetkililer, vatandaşlara yalnızca acil durumlarda seyahat etmelerini tavsiye ederek, güvenlik için yerel uyarıları takip etmeleri çağrısında bulundu. İngiltere ve İrlanda genelinde etkili olan fırtına nedeniyle milyonlarca kişiye evde kalmaları uyarısı yaptı. Yetkililer ayrıca, fırtınanın binalara zarar verme, ağaçları kökünden sökme ve elektrik kesintilerine neden olma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkati çekti.

İrlanda tarihindeki "en yüksek rüzgar hızı" tespit edildi

İrlanda Meteoroloji Ofisi de ülkenin tarihindeki en yüksek rüzgar hızını ölçüldüğünü belirterek, Galway'deki Mace Head bölgesinde saatte 183 kilometre rüzgar hızının tespit edildiğini açıkladı.

İrlanda Elektrik Tedarik Kurumu'na (ESB) göre, ülkede yaklaşık 715 bin ev, çiftlik ve iş yeri elektriksiz kaldı. Elektrik altyapısında "benzeri görülmemiş" hasar olduğu, tam onarımın günler sürebileceği aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç'tan Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin açıklama
AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Suriyeli yöneticilerin adımları doğru yönde olursa, biz de bir sonraki aşamaya geçeceğiz
Sultanbeyli'de bir binanın çatı katında çıkan yangına müdahale ediliyor
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin işbirliği potansiyelinin ortaya çıkmasını bekliyoruz
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde yeni konutların, dükkanların tamamının inşa faaliyetini başlattık

Benzer haberler

Google, İngiltere'deki işletmelere yapılan sahte yorumları tespit etmek için adım atacak

Google, İngiltere'deki işletmelere yapılan sahte yorumları tespit etmek için adım atacak

İngiltere ve İrlanda'da Eowyn Fırtınası nedeniyle okullar kapandı, uçuşlar iptal edildi

İngiltere'de 3 çocuğu öldüren Southport saldırısının failine 52 yıl hapis cezası verildi

İngiltere'de "norovirüs" vakalarındaki artış hastaneler üzerindeki baskıyı artırıyor

İngiltere'de "norovirüs" vakalarındaki artış hastaneler üzerindeki baskıyı artırıyor
İrlanda'da Michael Martin ikinci kez başbakan oldu

İrlanda'da Michael Martin ikinci kez başbakan oldu
İngiltere, Tiktok'un veri güvenliği ve propaganda riski konusunda endişeli

İngiltere, Tiktok'un veri güvenliği ve propaganda riski konusunda endişeli

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet