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Dünya

İngiltere ve Galler'de şirket iflaslarında 30 yılın en yüksek seviyesi görüldü

Birleşik Krallık'ın parçası olan İngiltere ve Galler’de geçen yıl iflas eden şirket sayısı 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Gökhan Kurtaran  | 30.01.2024 - Güncelleme : 30.01.2024
İngiltere ve Galler'de şirket iflaslarında 30 yılın en yüksek seviyesi görüldü

Londra

İngiliz hükümetine bağlı İflas Hizmetlerinden yapılan açıklamada, geçen yıl İngiltere ve Galler’de iflas eden şirket sayısının 25 bin 158’e yükseldiği bildirildi.

Böylece, İngiltere ve Galler’de 1993 yılından bu yana şirket iflaslarında yıllık en yüksek seviye görüldü.

İngiltere ve Galler’de bir önceki yılda (2022), iflas eden şirket sayısı 22 bin 123 seviyesindeydi.

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