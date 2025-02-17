Dolar
36.23
Euro
37.99
Altın
2,898.78
ETH/USDT
2,760.40
BTC/USDT
95,775.00
BIST 100
9,836.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere: Tüm Avrupa'nın savunmaya daha fazla harcama yapması gerekiyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesinin ulusal güvenliğinin kuşaklar boyu sürecek bir sorunla karşı karşıya olduğunu belirterek, tüm Avrupa'nın savunmaya daha fazla harcama yapması gerektiğini bildirdi.

Zuhal Demirci  | 17.02.2025 - Güncelleme : 17.02.2025
İngiltere: Tüm Avrupa'nın savunmaya daha fazla harcama yapması gerekiyor

İngiltere

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa'da düzenlenecek Ukrayna konulu acil toplantı öncesi İngiltere'nin Bristol şehrinde basına açıklamalarda bulundu.

İngiltere'nin "ulusal güvenlik söz konusu olduğunda kuşaklar boyu sürecek meydan okumayla karşı karşıya olduğu" uyarısında bulunan Starmer, "Açıkçası acil soru, Ukrayna'nın geleceği ve bundan sonra ne olursa olsun Ukrayna'yı mümkün olan en güçlü konuma getirmeye devam etmeliyiz ve barış olursa ki hepimiz barış istiyoruz, bunun kalıcı olmasını sağlamalıyız." dedi.

Starmer, İngiliz hükümetinin stratejik savunmayı gözden geçirdikten sonra savunma harcamalarını yüzde 2,5'e çıkarma taahhüdünü yerine getirmek için yol belirleyeceğinin altını çizdi.

Başbakan Starmer, "Avrupalı müttefiklerimize verdiğim mesajın bir parçası da hepimizin hem kabiliyet hem de harcama ve finansman konusunda adım atmamız gerektiğidir. Buna İngiltere dahil, işte bu yüzden daha fazla harcama yapma taahhüdünde bulundum." diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, Avrupa'nın savunma harcamalarını artırması gerektiğini vurgulayarak, yeni harcama hedefinin mevcut yüzde 2 seviyesinin "çok üzerine çıkacağını" ve ABD'nin bu taahhüdü yakından izleyeceğini söylemişti.

Müttefikler arasındaki uyum ve ABD'nin ittifaka olan bağlılığının devam etmesi konusunda iyimser olduğunu bildiren Rutte, öte yandan, Avrupalı müttefiklerin mevcut harcama düzeylerinin yetersiz olduğunu ve savunmaya yaptıkları mali katkıları artırmaları gerektiğini dile getirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 54'e yükseldi
Ankara Valiliğinden kar uyarısı
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Meşhedani ile görüştü
Samsun'da sağanak nedeniyle yol çöktü
Palandöken'de çığ bölgesinde kayak yapan 14 kişiye ceza kesildi

Benzer haberler

NATO: ABD ve diğer müttefikler Ukrayna'da kalıcı barış için birlikte çalışacak

NATO: ABD ve diğer müttefikler Ukrayna'da kalıcı barış için birlikte çalışacak

AB'den Paris'teki Ukrayna konulu olağanüstü zirve öncesinde mesajlar

İngiltere: Tüm Avrupa'nın savunmaya daha fazla harcama yapması gerekiyor

Avro Bölgesi geçen yılın aralık ayında 15,5 milyar avro dış ticaret fazlası verdi

Avro Bölgesi geçen yılın aralık ayında 15,5 milyar avro dış ticaret fazlası verdi
Rusya: ABD, Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olabilir

Rusya: ABD, Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olabilir
Münih Güvenlik Raporu: Yükselen Türkiye imajı

Münih Güvenlik Raporu: Yükselen Türkiye imajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet