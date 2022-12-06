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Dünya

İngiltere Temyiz Mahkemesi, eski İspanya Kralı Juan Carlos'un dokunulmazlığını tanıdı

İngiltere Temyiz Mahkemesi, eski sevgilisi Corinna Larsen tarafından özel hayatı taciz ve yasa dışı takiple suçlanan eski İspanya Kralı Juan Carlos'un tahtı bıraktığı 2014 yılına kadar olan süredeki dokunulmazlığını tanıdı.

Şenhan Bolelli   | 06.12.2022
İngiltere Temyiz Mahkemesi, eski İspanya Kralı Juan Carlos'un dokunulmazlığını tanıdı

Madrid

Hakkındaki yolsuzluk iddiaları ve özel hayatıyla ilgili haberlerden dolayı İspanya'yı terk ederek Ağustos 2020'den bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan eski İspanya Kralı Juan Carlos'un, hakkında devam eden tek soruşturmayla ilgili yaptığı itiraz kabul edildi.

Alman iş kadını eski sevgilisi Corinna Larsen tarafından özel hayatı taciz ve İspanya gizli servis elamanlarınca yasa dışı takiple suçlanan Juan Carlos için açılan soruşturma kapsamında Londra Mahkemesi mart ayında, İngiltere'de yasal dokunulmazlığı olmadığı için yargılanabileceğini açıklamıştı.

Juan Carlos'un avukatları aracılığıyla 8 Kasım'da yaptığı itirazı değerlendiren İngiltere Temyiz Mahkemesi, suçlamaların başladığı Nisan 2012'den tahtı bıraktığı 18 Haziran 2014'a kadarki zamanda eski kralın dokunulmazlığını tanıdığını açıkladı.

Juan Carlos'un tahtta olduğu 18 Haziran 2014'e kadarki eylemlerinin özel alana girmediğini belirten Temyiz Mahkemesi, bu tarihten sonraki suçlamalarla ilgili yargılanmanın ucunu ise açık bıraktı.

İspanyol basınında, İngiltere Temyiz Mahkemesi'nin kararından sonra Juan Carlos'un yargılanmasının daha da zorlaştığı yorumları yapıldı.

39 yıllık devlet başkanlığının ardından gelen suçlamalar

İspanya'da 39 yıl (1975-2014) boyunca devlet başkanı olan ve diktatör Franco'nun ardından demokrasiye geçişin önünü açmasıyla bilinen 84 yaşındaki eski Kral Juan Carlos, 18 Haziran 2014'te tahtını oğlu Felipe'ye bırakmış ve ardından 2 Haziran 2019'da Kraliyet Ailesi içindeki tüm resmi sorumluluklarını sona erdirdiğini açıklamıştı.

Devlet bütçesinden aldığı yıllık maaş, yolsuzluk iddialarının ardından Haziran 2020'de kesilen Juan Carlos, İspanya'da hakkında açılan soruşturmaların ardından 3 Ağustos 2020'de ülkeyi terk etme kararı aldığını açıklamış, ardından aynı tarihte Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmişti.

Juan Carlos, mayıs ayında bir yelkenli yarışmasına katılmak için yaklaşık 2 yıl sonra İspanya'ya gitmiş, ülkesinde sadece 5 gün kaldıktan sonra Abu Dabi'ye geri dönmüştü.

İspanya'da hakkındaki tüm yolsuzluk suçlamaları, savcılık kararıyla delil yetersizliği olduğu gerekçesiyle mart ayında düşürülen 84 yaşındaki Juan Carlos, Maliye'ye iki farklı vergi borcundan yaklaşık 5,1 milyon avro ödemişti.

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