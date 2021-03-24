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Dünya

İngiltere sığınmacıları başvuruları onaylanana kadar üçüncü ülkelere göndermeyi planlıyor

İngiltere yeni göç stratejisi kapsamında, sığınmacıları, talepleri incelenirken veya temyiz başvuruları devam ederken açık denizler veya üçüncü ülkelerde tutabilmek için yasal değişiklik yapmayı planlıyor.

Hasan Esen   | 24.03.2021
İngiltere sığınmacıları başvuruları onaylanana kadar üçüncü ülkelere göndermeyi planlıyor

Londra

İçişleri Bakanı Priti Patel, hükümetin sığınma ve yasa dışı göçle ilgili yeni planını açıkladı.

Avam Kamarası'nda konuşan Patel, planla hem yasadışı göç şebekeleriyle mücadele etmek hem de hak sahibi olmadıkları halde sığınma talebinde bulunanları engellemek istediklerini söyledi.

Plan, sınır dışı edişlerin hızlandırılması, insan kaçakçılarına veya ülkeye yasadışı yollardan gelenlere verilecek cezaların artırılması ve Fransa gibi güvenli ülkeler üzerinden gelmeleri halinde kabullerinin engellenmesini içeriyor.

Yasal değişiklik yapılacak

Planda ayrıca, sığınmacıların veya ülkeye yasadışı yollardan gelen kişilerin açık denizlerdeki sığınma merkezleri veya üçüncü ülkelerde tutulması da yer alıyor.

Bakanlığın plana dair açıklamasında, ülkenin mevcut sığınma sisteminin "insan kaçakçıları tarafından kolayca suistimal edildiği" ve "Birleşik Krallık'a yasadışı yollardan girmeye teşebbüs edenleri caydırmadığı" belirtildi.

Açıklamada, "kontrol edilmediği takdirde yasadışı göçün kamu hizmetleri üzerindeki baskısının sürdürülemez hale geleceği" vurgulandı.

Çözüm önerileri arasında, Göçmenlik ve İltica Yasası'nın 77. ve 78 maddelerinin değiştirilmesi, böylece sığınmacıları, sığınma talepleri incelenirken veya temyiz başvuruları devam ederken ülkeden uzaklaştırmanın mümkün hale getirilmesi de yer aldı.

İngiliz sömürgeleri sığınmacı kabul etmek istemiyor

Sığınmacıların tutulabileceği yerler arasında adı geçen İngiliz sömürgeleri Man Adası ve Cebelitarık yönetimleri, herhangi bir sığınmacıyı kabul etmeyeceklerini açıklamıştı.

Ayrıca yaz aylarında da bakanlığın sığınmacıları İngiltere'den 4 bin mil uzaklıktaki diğer bir sömürgesi olan Ascension Adası'na göndermeyi planladığına dair haberler basına sızmıştı.

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