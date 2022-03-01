Dolar
13.97
Euro
15.55
Altın
1,924.19
ETH/USDT
2,949.40
BTC/USDT
43,494.00
BIST 100
1,969.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eurovizyon birincisi Ukraynalı sanatçı Jamala, ülkesinde yaşanan duruma ilişkin TURKSİD Genel Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

İngiltere: NATO'nun gündeminde, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilmesi yok

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, NATO'nun bir savunma ittifakı olduğunun altını çizerek, NATO üyelerinin Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilmesi planı olmadığını söyledi.

Zuhal Demirci   | 01.03.2022
İngiltere: NATO'nun gündeminde, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilmesi yok

Londra

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ve İngiltere Başbakanı Johnson, Estonya'daki Tapa Askeri Üssünde ortak basın toplantısı düzenledi.

Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırısının "feci bir yanlış hesaplama" olduğunu vurgulayarak, uluslararası toplumun sorumluluğunun, Ukrayna'ya elinden geldiği kadar yardım etmek olduğunun altını çizdi.

NATO'nun her zaman "barış ve istikrar"dan yana olduğunu belirten Johnson, bunun önemli olduğunu çünkü dünyanın "daha tehlikeli ve çekişmeli" bir yer haline geldiğini kaydetti.

"Ukrayna'da Rus güçleriyle savaşmayacağız”

Johnson, Rusya-Ukrayna savaşının ardından son zamanlarda alınan önlemlerin, "savunma önlemleri" olduğuna dikkati çekti.

"Ukrayna'da Rus güçleriyle savaşmayacağız “ diyen Johnson, takviye güçlerin, NATO üyelerinin sınırları içinde olduğunu ve bunun kesinlikle yapılacak doğru şey olduğunu söyledi.

"NATO savunma ittifakıdır"

Johnson, NATO'nun, Rusya-Ukrayna savaşına hangi koşullar altında doğrudan müdahil olabileceği sorusuna ilişkin, İngiltere'de uluslararası çatışmalar ve bunların nasıl yürütülmesi gerektiği konusunda yasalar olduğu yanıtı verdi.

Başbakan Johnson, "NATO bir savunma ittifakıdır. Herhangi bir NATO üyesinin Rusya'yla bir çatışmaya girmesi, hiçbir üyenin düşünmediği büyük bir adımdır. NATO üyelerinin gündeminde, Ukrayna’da uçuşa yasak bölge ilan edilmesi yok." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs Bilim Kurulu yarın toplanacak
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Kovid-19 geçiren çocuklarda semptomlar erişkinlere göre daha az sürüyor
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener: Omicron varyantı, Türkiye'de yaptığı pikten sonra artık çözülme periyoduna girdi
KKTC'ye gelen tam aşılı kişiler için Kovid-19 testi zorunluluğu kaldırıldı

Benzer haberler

İngiltere: NATO'nun gündeminde, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilmesi yok

İngiltere: NATO'nun gündeminde, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilmesi yok

Johnson ve Biden Ukrayna'yı görüştü