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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

İngiltere, Fransa, Almanya ve Ukrayna, ABD Başkanı Trump'ın barış planına desteğini yineledi

İngiltere, Fransa, Almanya ve Ukrayna, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya arasında yürüttüğü barış planına verdikleri desteği yineledi.

Behlül Çetinkaya  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
İngiltere, Fransa, Almanya ve Ukrayna, ABD Başkanı Trump'ın barış planına desteğini yineledi

Londra

Bir İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı yazılı açıklamada, Londra'da dün gerçekleştirilen toplantıya Ukrayna'yı temsilen Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un katıldığını belirtti.

Toplantının İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri ile ABD ve Ukrayna temsilcileri arasında yapıldığını bildiren Sözcü, "Tüm taraflar, Başkan Trump'ın ölümleri durdurma, adil ve kalıcı barışı sağlama kararlılığını güçlü şekilde desteklediğini yineledi." ifadelerini kullandı.

Sözcü, görüşmelerin başarılı geçtiğini vurgulayarak, "Gelecek adımlarda ortak bir noktaya ulaşmada önemli ilerlemeler kaydedildi. Yakın koordinasyonu sürdürme konusunda anlaşıldı." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere, Fransa ve Almanya, geçen hafta ABD'li ve Ukraynalı yetkililerle Paris'te bir araya gelerek Rusya-Ukrayna Savaşını ele almış, bu toplantının devamının Londra'da yapılacağı belirtilmişti.

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