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Dünya

İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan teröristleri finanssız bırakmak için birlikte çalışma çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, ülkelerin ölümcül saldırıları önlemek için teröristleri finansmandan mahrum etmek üzere birlikte çalışması gerektiğini bildirdi.

Büşra Selvi Öğütcen   | 29.10.2022
İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan teröristleri finanssız bırakmak için birlikte çalışma çağrısı

Ankara

Birleşmiş Milletler (BM) Terörle Mücadele Komitesi toplantısı kapsamında Hindistan'da bulunan Cleverly, Mumbai kentinde 2008'de düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen törene katıldı.

Cleverly, törende, ülkelerin ölümcül saldırıları önlemek için teröristleri finansmandan mahrum etmek üzere birlikte çalışması gerektiğini vurgulayarak, "Bu sabah bize terörün insani bedelini ve küresel etkisini anımsattı. (Terörü) Bozguna uğratmak için neden birlik içinde ve kararlı olmamız gerektiğini anımsattı." ifadelerini kullandı.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin arasında 3 İngiltere vatandaşının da olduğunu anımsatan Cleverly, İngiliz hükümeti adına bu kişileri de andığını belirtti.

Örgütlerin, terör saldırıları düzenlemeleri, ağlarını sürdürmeleri ve yeni üyeler toplamaları için finansman gerektiğine atıfta bulunan Cleverly, finansmandan mahrum bırakmanın onlara karşı en etkili yöntemlerden biri olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Terörle Mücadele Komitesinin iki gün süren toplantıları Mumbai ve Delhi'de düzenlendi.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de 26 Kasım 2008'de düzenlenen ve 29 Kasım'da sona eren terör saldırılarında 166 kişi hayatını kaybetmiş, 300'den fazla kişi yaralanmıştı.


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