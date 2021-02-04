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Dünya

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: Kıbrıs sorunun çözülmesine yardımcı olmada rolümüzü tam oynayacağız

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Kıbrıs meselesinin çözülmesine yardımcı olma konusunda ülke olarak rollerini eksiksiz oynayacaklarını belirtti.

Muhammet İkbal Arslan   | 04.02.2021
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: Kıbrıs sorunun çözülmesine yardımcı olmada rolümüzü tam oynayacağız

Lefkoşa

Rum basınına göre, Raab, yakın zamanda Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde düzenlenmesi planlanan, garantör ülkelerin de katılacağı Kıbrıs konulu 5+1 gayrıresmi konferans öncesi Rum kesimine ziyarette bulundu.

İlk olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anatasiadis ile görüşen Raab, sonrasında Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

Hristodulidis ile görüşmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Raab, İngiltere'nin problem çözen bir ülke, Ada'nın garantörlerinden biri ve BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olduğunu hatırlatan Raab, "Aynı zamanda, Kıbrıs'taki insanların uzun zamandır dostuyuz. Kıbrıs'taki bölünmelerin kalıcı olarak sona erdiğini görmek istiyoruz. Kıbrıs sorununun çözülmesine yardımcı olma konusunda üzerimize düşen rolü tam anlamıyla oynayacağız." dedi.

Raab, BM Genel Sektereri Antonio Guterres'in 5+1 konferans ile sunduğu fırsatı tüm tarafların değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

BM öncülüğündeki konferansın Kıbrıs'ta her iki topluma da fayda sağlamak ve bölgesel istikrarı artırmak için bir fırsat olduğunu belirten Raab, bir çözüme ulaşılmamasının kimseye fayda getirmeyeceğini söyledi.

Raab, "Taraflara, esneklik ve uzlaşma gösterme isteği ile görüşmelere gelmeleri çağrısında bulunuyorum." dedi.

İngiliz Bakan, İngiltere'nin Kıbrıs meselesinin çözülmesi, Ada'da adil ve kalıcı barışın sağlanması için Kıbrıs halkı ve BM ile birlikte çalışacağını sözlerine ekledi.

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