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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İngiltere Dışişleri Bakanı, İsrail'in Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef almasına tepki gösterdi

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail ordusunun, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yaptığı hava saldırısına tepki göstererek, "Bu kabul edilemez saldırılar sona ermeli." ifadesini kullandı.

Behlül Çetinkaya  | 13.04.2025 - Güncelleme : 13.04.2025
İngiltere Dışişleri Bakanı, İsrail'in Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef almasına tepki gösterdi

Londra

Lammy, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in sağlık tesislerine yönelik saldırıları, Gazze'de sağlık hizmetine ulaşımı ciddi şekilde sekteye uğrattı." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başından bu yana hastanenin defalarca hedef alındığını hatırlatan Lammy, "Bu kabul edilemez saldırılar sona ermeli. Kalıcı barışa ulaşmanın yolu, daha fazla kan dökmek değil diplomasidir." değerlendirmesini yaptı.

Gazze'nin merkezindeki hastane iki İsrail füzesinin hedefi olmuş, saldırı sonucunda hastanenin acil servis, cerrahi operasyonlar binası ve tıbbi oksijen üretim istasyonu vurulmuştu.

El-Ehli Baptist Hastanesi, Gazze kentinde tam kapasiteyle hizmet veren tek hastane olarak biliniyor.

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