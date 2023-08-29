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Dünya

İngiltere Dışişleri Bakanı, Çin olmadan küresel sorunların çözülemeyeceğini belirtti

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, iklim değişikliğinden salgınların önlenmesine, ekonomik istikrarsızlıklardan nükleer silahların yayılmasına kadar birçok önemli küresel sorunun Çin olmadan çözülemeyeceğini ifade etti.

Behlül Çetinkaya  | 29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
İngiltere Dışişleri Bakanı, Çin olmadan küresel sorunların çözülemeyeceğini belirtti

Londra

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Cleverly'nin yarın Çin'e düzenleyeceği resmi ziyarete ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Cleverly'nin 5 yıl sonra Çin'i ziyaret eden ilk Dışişleri Bakanı olduğu aktarılan açıklamada, İngiliz Bakan'ın, Çinli mevkidaşı Vang Yi ve Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng bir araya geleceği kaydedildi.

Açıklamada, Çin'in, en büyük karbon üreticisi ve sürdürülebilir enerji yatırımcısı olduğu hatırlatılarak "İklim değişikliği gibi sorunlar Çin olmadan çözülemez. Çin'in seçimleri, bu küresel sorunla kolektif bir şekilde başa çıkma konusunda kritik önem taşıyor." ifadeleri kullanıldı.

Cleverly'nin, ikili görüşmelerinde, Rusya-Ukrayna savaşına yaklaşımı ve Güney Çin Denizi'ndeki gerginliğe etkisini örnek göstererek Çin'in küresel güvenlik açısından sorumlu davranmasının önemini, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Tibet'te yaşayanlara yönelik Pekin'in yükümlülüklerini dile getireceği belirtilen açıklamada, İngiliz Bakan'ın, Hong Kong'un otonomisine yönelik endişeleri de aktaracağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cleverly, "Çin ile ilişkilerimizi çeşitli konularda sürdürmemiz önemli. İklim değişikliğinden salgınların önlenmesine, ekonomik istikrarsızlıklardan nükleer silahların yayılmasına kadar birçok önemli küresel sorun Çin olmadan çözülemez." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in tarihi, büyüklüğü ve küresel öneminin göz ardı edilemeyeceğini belirten Cleverly, şunları kaydetti:

"Ancak bu, küresel sahnede bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Bu sorumluluk, Çin'in uluslararası taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmesi anlamına geliyor."

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